Köln – Der verheerende Brand mit zwei Toten im Severinsviertel vor eineinhalb Jahren wurde vermutlich vorsätzlich gelegt. Das ist das Ergebnis der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Weil kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, wurde das Verfahren allerdings eingestellt. Es könne jederzeit wieder aufgenommen werden, sollten sich neue Hinweise ergeben, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.

Direkt morgens wissen, was in Köln passiert

Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden!

Copyright: Matthias Heinekamp/Nikolas Janitzki/Tobias Hahn

Was bringt der Tag? Was kann ich in Köln unternehmen? Wo sollte ich essen gehen? Oder soll ich vielleicht doch lieber ein Rezept nachkochen? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in der Stadt? Und welche Geschichten sollte ich auf keinen Fall verpassen?



All das liefern wir Ihnen in unserem Newsletter „Stadt mit K“ von Montag bis Freitag immer bis spätestens 7 Uhr bequem und kostenlos in ihr E-Mail-Postfach.



Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Informationen und können an interessanten Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen.



Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden und über Köln auf dem Laufenden bleiben!



Hier geht's zur Anmeldung.

Köln: Wohnungsür wurde vorher aufgebrochen

Bei dem Feuer in der Straße An St. Magdalenen im Oktober 2018 waren fast alle Wohnungen in dem Mehrfamilienhatus zerstört worden, ein Ehepaar starb auf dem Weg durchs Treppenhaus ins Freie an einer Rauchvergiftung. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, so Bremer, dass das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen war. Die Mieterin war nicht zu Hause, hätte aber später „glaubhaft und nachvollziehbar“ versichert, ihre Tür abgeschlossen zu haben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Corona-Pandemie Anzeige Der Krisenstab, der Köln durch die Epidemie führt von Alexander Holecek

Haus in Köln explodiert Anzeige Das einsame Leben des Egon R., der in den Trümmern starb von Tim Stinauer

Als die Feuerwehr die Flammen löschen wollte, habe die Tür aber offen gestanden. Die Brandermittler fanden sogar Hebelspuren. Wie der Brand gelegt wurde und warum, ist indes bis heute unklar. Ermittlungen im Umfeld der Mieterin hätten keine Hinweise auf ein Motiv oder einen Täter ergeben, teilte Bremer mit.