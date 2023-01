Köln – Im Streit um das Ausflugsschiff «MS Stadt Düsseldorf» nimmt das Düsseldorfer Landgericht einen neuen Anlauf. Ein ursprünglich für vergangenen Dezember geplanter Prozesstermin soll nun am Dienstag kommender Woche stattfinden. Der Kölner Gastronom Daniel Rabe und drei seiner Familienmitglieder verlangen von der «Weißen Flotte» aus Düsseldorf die Herausgabe des 51 Jahre alten Schiffes.



Ausflugsschiff für 75.000 bei Ebay ersteigert



Die Kläger hatten das Schiff vor einem Jahr bei einer Online-Auktion auf Ebay für rund 75.000 Euro ersteigert. Sie sind der Ansicht, mit dem Zuschlag einen rechtsgültigen Kaufvertrag geschlossen zu haben. Die «Weiße Flotte Düsseldorf» als Beklagte widerspricht dem und weigert sich, das Schiff herauszugeben.



Die Auktion sei nicht ordnungsgemäß abgelaufen. Sie selbst habe einen verbotenen Artikel angeboten. Ein Schiff könne ebenso wie ein Grundstück nicht bei eBay versteigert werden. Außerdem habe man vergessen, eine Hypothek, die auf dem Schiff lastet, in der Beschreibung anzugeben.



Schiff soll gastronomisch genutzt werden



Das Schifffahrtsunternehmen wollte nach coronabedingten Nachfrageeinbrüchen die Flotte ausdünnen und sich von einem ihrer vier Schiffe trennen. Offenbar war es für den Anbieter alles andere als ein guter Deal: Allein der Motor soll erst wenige Jahre zuvor für 100.000 Euro generalüberholt worden sein, von einem erhofften Erlös von 400.000 Euro ist die Rede.



Daniel Rabe sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, dass alles korrekt abgelaufen sei. Der 41-jährige Mitbetreiber der „Bagatellen“ in Ehrenfeld, der Südstadt und in Sülz will das Schiff zusammen mit seiner Frau, seinem Schwager und seiner Schwägerin gastronomisch nutzen – allerdings nicht als „MS Stadt Düsseldorf“, sondern unter dem neuen Namen „MS Schang Jülich“ – zu Ehren des verstorbenen Kölner Originals Jean „Schang“ Jülich, der während der NS-Zeit Mitglied der Widerstandsgruppe Edelweißpiraten war. (red, dpa)