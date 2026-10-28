Die Gedenktafel für die alte Kölner Oper ist erneut beschädigt worden. Im vergangenen Jahr hatte Richard Engelmayer, Direktor des nahen Steigenberger Hotels, die marode Gedenktafel auf eigene Initiative reinigen und mit einer neuen Abdeckung versehen lassen. Kurz darauf zog nach Intervention von FDP-Stadtrat Ralph Sterck auch die Stadt nach und sagte eine intensivere Pflege der umliegenden Grünfläche zu.

So sauber blieb die Gedenktafel an das alte Opernhaus nicht lange. Copyright: Privat.

Die Freude währte jedoch nicht allzu lange. Eine Leserin machte kurz nach unserem Artikel über die Restaurierung (19. Oktober 2026) darauf aufmerksam, dass die Gedenktafel erneut zum Opfer von Vandalismus wurde. Ein Unbekannter hat die dicke Kunststoffscheibe der Tafel demoliert.

Sterck: Überlegungen für einen sicheren Standort

„Auch Herr Engelmayer vom Hotel hat sich schon bei mir gemeldet und den neuerlichen Schaden beklagt“, erklärt Ralph Sterck. Der Kommunalpolitiker, dessen Familiengeschichte über seinen Urgroßvater und den einst gegenüberliegenden Friseursalon eng mit dem Ort verwoben ist, will den Vandalismus jedoch nicht einfach hinnehmen.

„Ich versuche ihn zu einer erneuten Reparatur zu überreden“, so Sterck. Allerdings soll der nächste Anlauf nachhaltiger ausfallen als die vorherigen. „Dabei kann auch an einem sichereren Standort auf dem Gelände gedacht werden. In diesem Sinne hoffe ich auf eine nachhaltigere Lösung.“