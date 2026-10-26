Sie sehen aus wie Einschusslöcher, es sind mindestens zwölf Stück. Dazu liegt zersplittertes Glas auf dem Gehweg. Ein Video aus der Kölner Altstadt hat am Sonntag (25. Oktober) für Aufregung gesorgt. Ein Nutzer postete es auf der Plattform Reddit, dazu stellte er eine beunruhigende Frage an seine Nachbarn.

„Habt ihr zufällig irgendwas mitbekommen diese Nacht? Wohne in der Nähe vom Heumarkt und waren heute Morgen kurz beim Bäcker (Nähe Schildergasse, Ecke Hohe Straße). In der Gürzenichstraße sollen wohl in der Nacht mehrere Schüsse abgegeben worden sein. Diverse Schaufenster sind kaputt. Sieht schon echt fies aus. Obwohl wir relativ nah wohnen, haben wir davon diese Nacht nichts mitbekommen“, schreibt der besorgte User.

Kaputte Scheiben in der Altstadt: Verdächtiger gefasst

Die Einschlagstellen sind über mehrere Schaufenster verteilt. Die Vermutung, dass es sich um Einschusslöcher handelt, dürfte in Köln aktuell besonders schnell aufkommen: Seit Wochen ermittelt die Polizei in insgesamt 34 Fällen, bei denen Geschäfte, Lokale und Wohnhäuser in der Stadt mit Schüssen, Brandsätzen oder Sprengstoff attackiert wurden – zuletzt etwa an der Mittelstraße, am Maternusplatz und an der Breite Straße.

Doch diesmal ist der Fall anders. Die Polizei gibt Entwarnung. Demnach soll es sich dabei nicht um Schüsse gehandelt haben. Das bestätigt ein Sprecher am Sonntag auf Nachfrage.

Vielmehr geht es um Sachbeschädigung – die Scheiben wurden offenbar mit einem Stein eingeschlagen. Ein Tatverdächtiger konnte gefasst werden.

Securitymitarbeiter eines Lokals an der Kleinen Sandkaul hatten die randalierende Person gegen 1 Uhr nachts überwältigt, fixiert und anschließend der Polizei übergeben. Das Motiv für die Tat ist noch unklar, die Ermittlungen dauern derzeit an. (red)