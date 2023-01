Köln – Wie so viele in seiner Branche hat auch Hotelier Johannes Adams die Lockdown-Phase für Verschönerungen genutzt. Perfektionist, der er nun mal ist, sind die Maßnahmen in seinem Design-Hotel allerdings gründlicher ausgefallen, als anderswo. Wo vorher ein roter Vorhang war und nun ein gelber hängt, musste selbstredend auch die Vase farblich ausgetauscht werden, was unausbleiblich zu einer Füllung der Lagerräume führte.



Weil er kein Fan vom unbedachten Wegwerfen ist, sondern – im Gegenteil „so erzogen wurde, dass man Werte erhält“, beschloss der 59-Jährige bereits 2018, eine jährliche „2nd Love“-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Der bevorstehende Fashion&Design Market im Mülheimer Harbour Club wird sich erstmals über zwei Tage erstrecken und an diesem Freitag in Form einer Shopping-Nacht zu erleben sein.



Kölnerin bietet Kissen aus der Traditionsweberei



Weil es nach Adams Ansicht „langweilig gewesen wäre, wenn wir das alleine machen“, hat sich der Inhaber des „The New Yorker“-Hotels von Anfang an Kooperationspartner gesucht. Das ist zum Beispiel Claudia Berner, die nach jahrzehntelanger Präsenz am Neumarkt ihr Raumausstattungsgeschäft nach Bayenthal verlegt hat. Die Kölnerin wird bei dem Shopping-Event in erster Linie Kissen anbieten, die die österreichische Traditionsweberei Steiner neben Lodenbekleidung herstellt. Außer weiteren dekorativen Accessoires wie Vasen, Porzellan oder Champagnergläsern werden Möbelstücke zu erstehen sein – vom Schrank, Tisch, Stuhl oder Sessel. Bei sämtlichen Stücken handelt es sich um „alten Krempel, den man noch im Keller rumstehen hat“, sondern wertige Stücke die ein zweites Leben verdient haben.



Besonders interessant dürfte auch all das sein, was in den Bereich „Fashion“ fällt. Auch hier handelt es sich nicht um übliche Second-Hand-Stücke, sondern überwiegend um Requisiten aus der Fernsehwelt beziehungsweise um Filmkostüme. Hotelier Adams ist fest davon überzeugt, dass man die Menschen mit besonderen Events anlocken muss, „sonst kaufen sie im Internet“. Ihm geht es dabei in erster Linie um Kommunikation. „Dass man sich trifft und Spaß hat!“ Zusammenzukommen, noch dazu in einer so außergewöhnlichen Location, sei das, worauf „die Menschen jetzt wieder richtig Lust“ hätten, ist Claudia Berner überzeugt.



Fashion&Design Market, The New Yorker Harbour Club, Hafenstraße 4, Köln-Mülheim. Geöffnet: Freitag 1.10. von 17-23 Uhr, Samstag 2.10. 9-16 Uhr.