Fans von Herbert Grönemeyer, die keine Tickets für die beiden Köln-Konzerte im kommenden Jahr (5. und 6. Juni) erhalten haben, eröffnet sich noch eine weitere Chance: Der Sänger kommt am 22. Juni 2027 für ein drittes Konzert in die Lanxess-Arena. Der Eventim-Presale läuft bereits, der allgemeine Vorverkauf für dieses zweite Zusatzkonzert startet am Freitag, 31. Juli, 10 Uhr.

Die Tour im kommenden Jahr führt Grönemeyer neben Deutschland auch nach Österreich und in die Schweiz und umfasst insgesamt 20 Termine. Nach Angaben der Veranstalter haben bereits mehr als 350.000 Menschen Karten gekauft.

Letztes Zusatzkonzert der Tour in Köln

„Dass die ersten beiden Termine so gut angelaufen sind und wir Herbert Grönemeyer nun ein drittes Mal in Köln begrüßen dürfen, ist bemerkenswert. Dass Köln das letzte Zusatzkonzert der Tour erhält, unterstreicht die Bedeutung unserer Stadt als Konzertstandort“, sagt Stefan Löcher, Geschäftsführer der Lanxess-Arena.

Herbert Grönemeyer, 1956 in Göttingen geboren und in Bochum zur Schule gegangen, hat im Laufe seiner mehr als 40 Jahre währenden Musikkarriere mehr als 22,3 Millionen Tonträger verkauft, davon alleine in seiner Heimat über 20,9 Millionen. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist das elfte Album „Mensch“ mit mehr als 3,6 Millionen abgesetzten Einheiten. Das Album verkaufte sich allein in Deutschland über 3,15 Millionen Mal.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, an der Lanxess-Arena-Tickethotline (02218020) und im Arena-Ticketshop.