Köln – In Nordrhein-Westfalen kommt nun ein Käse der besonderen Art auf den Markt: Mit Kölsch- und Altbier veredelt. Produziert wird er von der Münsteraner Hafenkäserei, das Bier stammt aus den Brauereien Früh (Kölsch) und Kürzer (Alt). Erste Laiber der Spezialität „Echte Fründe“ sind bereits produziert, am Montag, 9. November, soll der Käse in Münster vorgestellt werden.

Christian Kerner vom Kölner Brauerei-Verband freut sich über den neuen Käse: „Alles, was mit Kölsch hergestellt wird, ist natürlich großartig.” Auch Dirk Heisterkamp, der Marketingleiter der Brauerei Früh ist begeistert. „Es geht dabei auch darum, eine Verbindung zwischen den Städten Nordrhein-Westfalens herzustellen.“ Und weiter: „Außerdem dachten wir uns, wenn da Alt drinnen ist, müssen wir das ganze doch noch mit Kölsch verfeinern.“

Käse mit Kölsch: Funktion als Vermittler



Die Landesvereinigung habe Münster als Herstellungsort gewählt, weil dort 1648 der Westfälische Frieden geschlossen wurde, sagte der Sprecher. Der Käse solle die Funktion eines Vermittlers zwischen den Regionen erfüllen.



Alle Zutaten kommen aus NRW. Kunden können den Käse ab Ende Januar direkt beim Produzenten kaufen oder bestellen. In NRW gibt es rund 50 Käsereien. (red/dpa)