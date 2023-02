Köln – Nach einem Angriff auf einen Iraker jüdischen Glaubens am Freitagabend in der Kölner Innenstadt wurde der kriminalpolizeiliche Staatsschutz der Kölner Polizei eingeschaltet. Einer der beiden Tatverdächtigen (25) wurde festgenommen und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln am nächsten Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt.



Am Freitag gegen 19 Uhr hatte ein Ladendetektiv einen Mann auf der Schildergasse laut Polizeibericht bei einem Diebstahl beobachtet, den Verdächtigen vor dem Geschäft auf der Einkaufsstraße überwältigt und umstehende Passanten um Hilfe gebeten.

Köln: Kippaträger beleidigt und geschlagen

Als der später geschädigte Iraker der Bitte des Detektives nachkam, sollen sich zwei syrische Staatsbürger eingemischt haben. Einer der beiden soll den Mann jüdischen Glaubens, der eine Kippa trug, zunächst mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt beleidigt haben. Der zunächst festgenommene 25-Jährige soll dem Kippaträger zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Die Fahndung nach dem inzwischen identifizierten zweiten Tatbeteiligten, laut Polizei einem in Bremen gemeldeten Syrer, gegen den wegen des Vorwurfs der Beleidigung sowie der Volksverhetzung ermittelt werde, dauere noch an. (hpu)