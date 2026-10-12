Zwei Hocker, zwei akustische Gitarren, ein kleiner Büchereiraum in Köln-Humboldt – mehr braucht es nicht, wenn Helmut Krumminga und Till Kersting am Samstag, 17. Oktober, um 20 Uhr ihr neues Duo-Programm „Rock'n'Roll & Backstage Storys“ vorstellen. Es ist ein ungewöhnlich kleiner Rahmen in der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Engelbert in Humboldt für zwei Musiker, die große Bühnen bestens kennen.

Neues Duo: Helmut Krumminga und Till Kersting

Krumminga zählt zu den erfahrensten Rockgitarristen der Stadt: Von 1999 bis 2014 war er fester Gitarrist von BAP, als Nachfolger von Klaus „Major“ Heuser. Davor und danach spielte er unter anderem mit L.S.E., Wolf Maahn sowie Gerd Köster. Kersting hat seine Spuren vor allem im Pop- und Entertainment-Geschäft hinterlassen: Er stand mit The Baseballs, Carolin Kebekus, Deine Sitzung und Stefanie Heinzmann auf der Bühne und gilt stilistisch als Grenzgänger zwischen Soul und Rockabilly.

Kennengelernt haben sich die beiden bei Tommy Engel, dem Gründungsmitglied der Bläck Fööss – mit „der Stimme Kölns“ standen sie zehn Jahre lang gemeinsam auf der Bühne, unter anderem bei Auftritten am Tanzbrunnen. Jetzt gehen Krumminga und Kersting ihren eigenen Weg: Im Programm mischen sie eigene Songs mit Liedern von Künstlern, die sie begleitet haben, und mit persönlichen Interpretationen von Cover-Klassikern, die sie geprägt haben – mal rau und rockig, mal intim und überraschend. Tickets für den Auftritt in der KÖB St. Engelbert kosten 25 Euro, Beginn ist um 20 Uhr.