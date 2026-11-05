Live-Musik, Spieleabende, DJ-Sets„Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser“ geht in die dritte Runde

Zum bereits dritten Mal findet am Samstag, 7. November, die „Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser“ statt. Insgesamt 18 Brauhäuser und Kneipen laden zu einem Programm mit Live-Musik, Mitsingkonzerten, DJ-Sets und Spieleabenden. Außerdem gibt es vielerorts Kölsch zu Sonderpreisen sowie besondere kulinarische Angebote.

Die Aktion ist Teil der Kampagne „Kölsch verbindet“, mit der sich der Kölner Brauerei-Verband für die kölsche Brauereikultur und deren Erhalt einsetzt. „Die Lange Nacht zeigt, wie lebendig und vielfältig unsere Brauhauskultur ist“, sagt Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbandes. „Unsere Brauhäuser sind Orte der Begegnung, an denen Menschen zusammenkommen, gemeinsam feiern und kölsche Traditionen erleben.“

Mitsingkonzerte und Spieleabende

Zu den Highlights in diesem Jahr zählt unter anderem das Mitsingkonzert von Constantin Gold und Moritz Köpping ab 21.30 Uhr in der Brauerei zur Malzmühle. Im Gaffel am Dom lädt die Partyreihe „Brauhaus Beats“ ab 22 Uhr zum Mitsingen und Tanzen ein. Disco-Beats gibt es ab 16.30 Uhr auch im Früh am Dom, wo die DJs Jingaloop und Mellowgangsta auflegen. Im Papa Joe's Klimperkasten gibt es Live-Jazz.

Das Hellers Brauhaus feiert 30-jähriges Jubiläum, weshalb es am Samstag Kölsch zum Preis wie vor dreißig Jahren gibt. Für Live-Musik sorgt Et Thekenterzett. Im Brauhaus Kölsche Boor nimmt Thomas Gebhardt Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise rund um Willi Ostermann.

Neben Singen und Tanzen können Gäste aber auch anders aktiv werden. Im Refugium gibt es einen kölschen Billardabend, im Brauhaus Pütz einen Würfelabend und das Brauhaus Fischenich lädt zu einem Spieleabend ein.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, einzige Ausnahme ist „Eine Frau von Format“ im Alt Poller Wirtshaus. Mehr Informationen zu den Teilnehmern der „Langen Nacht der Kölschen Brauhäuser“ sowie zu den jeweiligen Startzeiten für die Programmpunkte gibt es auf der Webseite der Kampagne „Kölsch verbindet“ unter www.koelschverbindet.de/die-lange-nacht-der-koelschen-brauhauser. (jpr)