Der Köln Marathon 2026 kehrt zurück! Deutschlands viertgrößtes Laufevent findet 2026 erneut statt – und bringt mehr als 40.000 Läuferinnen und Läufer auf die Straßen der Domstadt.

Köln Marathon 2026: Start, Strecke und Ziel

Der Köln Marathon 2026 findet am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, statt. Der Halbmarathon startet um 8.30 Uhr auf dem Ottoplatz in Deutz. Der Marathon beginnt zusammen mit den Staffeln und dem Schulmarathon um 10.30 Uhr – wie gewohnt auf der Opladener Straße am Ottoplatz in Köln-Deutz. Zielschluss auf der Komödienstraße am Dom ist um 16.30 Uhr.

Entlang der Strecke sorgen tausende Zuschauer für Stimmung. Das Ziel erreichen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Komödienstraße nahe dem Kölner Dom.

Wer nicht die gesamte Strecke laufen möchte, kann sich für den Staffelmarathon anmelden. Alternativ steht ein Halbmarathon von rund 21 Kilometern zur Auswahl. Zu beachten ist jedoch, dass beide Wettbewerbe für 2026 bereits ausverkauft sind und eine Anmeldung nur noch mit vorreservierten und bezahlten Codes möglich ist.

Köln Marathon 2026: Welche Wettbewerbe gibt es?

Der Marathon ist seit 1997 fester Bestandteil des Köln Marathon und zählt zu den größten Stadtmarathons in Deutschland. Die Distanz beträgt 42,195 Kilometer. Das Teilnehmerfeld ist auf 15.000 Läuferinnen und Läufer begrenzt. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

Der Halbmarathon führt über eine 21,1 Kilometer lange Strecke und gehört zu den teilnehmerstärksten Wettbewerben des Köln Marathons. Das Teilnehmerlimit liegt bei rund 20.000 Startplätzen. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre. (Achtung: ausverkauft!)

Beim Staffelmarathon läuft ein 4er-Team gemeinsam die Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Die Strecke wird in vier unterschiedlich lange Abschnitte aufgeteilt (12 km, 11,9 km, 6 km und 12,3 km). Insgesamt sind bis zu 1.100 Staffeln zugelassen. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. (Achtung: ausverkauft!)

Teilnehmerinnen beim Staffelmarathon. (Archivbild) Copyright: Grönert

Sieben Schülerinnen und Schüler bilden beim Schulmarathon eine Staffel, die die Distanzen 5 km, 7 km, 5,5 km, 6,5 km, 6 km, 8 km und 4,2 km laufen. So können Staffeln aller Schulformen ab Klasse 5 auf altersgerechten Streckenlängen antreten und mitten im großen Läuferfeld dabei sein.

Beim Kinderlauf gehen Kinder je nach Altersgruppe auf Strecken zwischen etwa 500 Metern und 2 Kilometern an den Start. Der Lauf findet im Innenstadtbereich rund um den Kölner Dom statt und ist als reiner Mitmachlauf ohne Zeitnahme konzipiert. So können Kinder verschiedener Jahrgänge gemeinsam Lauferfahrung sammeln und Teil des Marathonwochenendes mitten in Köln werden.

Der Shake-Out Run am Aachener Weiher ist ein lockerer Gemeinschaftslauf am Vortag des Köln Marathons, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einer kurzen, entspannten Strecke ohne Zeitnahme gemeinsam laufen.

Alles Weitere zu Startunterlagen usw. finden Sie auch auf der Website des Marathons.

Köln Marathon 2026: Wie viele Läufer und Läuferinnen nehmen teil?

Bisher haben sich für den 4. Oktober über 38.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Marathon, Halbmarathon und Staffelmarathon angemeldet. Für die einzelnen Wettbewerbe liegen folgende Zahlen vor: Der Marathon zählt rund 12.000 Meldungen, für den Halbmarathon sind sämtliche 20.000 Startplätze vergeben, der ebenfalls ausverkaufte Staffelmarathon umfasst etwa 1.000 Teams mit rund 4.000 Läuferinnen und Läufern.

Fantu Shugi aus Äthiopien siegt beim Köln Marathon 2025 in 2:29:11 Stunden – Zieleinlauf an der Komödienstraße. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Seit 1997 haben nach einer eigenen Auswertung auf Basis der jährlichen Finisherzahlen insgesamt rund 213.539 Läuferinnen und Läufer den Marathon in Köln beendet (Stand nach dem Event 2025). Dabei legten sie rechnerisch rund 9,01 Millionen Kilometer zurück – das entspricht mehr als 225 Erdumrundungen. Eine Gruppe von rund 45 Dauerteilnehmern ist seit der Premiere 1997 bei jeder Austragung dabei gewesen (Stand 2023) und wurde im Rahmen von Jubiläumsaktionen besonders geehrt.

Köln Marathon Rekorde: Wie sind die Streckenrekorde in Köln?

Bei den Männern hält seit 2025 Barnaba Kipkoech (Kenia) den Streckenrekord mit 2.06.53 Stunden. Den Frauenrekord stellte weiterhin Helena Kirop (Kenia) im Jahr 2012 mit 2.25.34 Stunden.

Köln Marathon Strecke: Wo geht es lang?

Der Marathon führt durch die Stadtbezirke Köln-Innenstadt, Köln-Rodenkirchen, Köln-Lindenthal, Köln-Ehrenfeld und Köln-Nippes. Es kommt entlang der Strecke zu umfangreichen Straßensperrungen. Der Veranstalter rechnet am Sonntag mit Sperrungen von etwa 6 Uhr bis circa 18 Uhr. Die genauen Aufhebungen der Sperrungen erfolgen abhängig vom Rennverlauf und werden von der Polizei koordiniert.

Die Veranstaltung verzeichnete 2025 mit rund 37.000 Teilnehmenden einen neuen Höchststand. Sieger Kibiwott Kandie (Kenia) stellte einen neuen Streckenrekord auf, vor Barnaba Kipkoech und Jacob Kiplimo. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Verkehr: Die meisten Rheinbrücken bleiben am Veranstaltungstag frei befahrbar. Ausgenommen ist die Deutzer Brücke, die voll gesperrt wird. Der Gürtel bleibt durchgehend offen. Gleiches gilt für die Verbindung auf der Inneren Kanalstraße zwischen der Zoobrücke und dem Anschluss zur A 57 an der Herkulesstraße.

Auf der Nord-Süd-Fahrt kommt es dagegen wegen des Streckenverlaufs zu Einschränkungen. Entlang der Marathonstrecke in der Innenstadt kommt es am Sonntag, 4. Oktober 2026, zwischen ca. 6.00 und 18.00 Uhr zu Sperrungen.

Köln Marathon Strecke als Karte

Köln Marathon Essen und Trinken: Welche Verpflegungsstellen wird es geben?

Der Köln Marathon zieht die unterschiedlichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Insgesamt sind entlang der Strecke elf Verpflegungsstationen eingerichtet, an denen die Läuferinnen und Läufer mit Wasser sowie an späteren Stationen auch mit Cola versorgt werden. Ergänzend gibt es an ausgewählten Stationen Bananen und Energieprodukte wie Dextro Energy und Dextro Energy Gel für die Verpflegung während des Rennens.

Köln Marathon 2026: Was bedeuten die grünen Linien quer durch Köln?

Die Läuferinnen und Läufer sollten die grünen Linien beachten, die auf die Straße aufgebracht sind. Die gestrichelten Markierungen verlaufen entlang der Marathonstrecke quer durch Köln und dienen den Starterinnen und Startern als Orientierungshilfe, um unnötige Zusatzmeter zu vermeiden. Die Markierung ist nach Angaben des Veranstalters umweltfreundlich und wurde in den vergangenen Jahren von Blau auf Grün umgestellt, um die nachhaltige Ausrichtung des Laufs stärker zu betonen.

Köln Marathon 2026: Welche KVB-Störungen und welche Einschränkungen im Verkehr gibt es?

Am Marathonsonntag gilt bei der KVB von 08.00 bis 20.00 Uhr grundsätzlich der Samstagsfahrplan. Aufgrund der Streckenführung kommt es auf mehreren zentralen Linien zu temporären Betriebsunterbrechungen. Die Linien 1, 7 und 9 stehen zwischen Neumarkt und Aachener Straße/Gürtel von 08.00 bis 15.15 Uhr still, wobei die Linie 7 bereits ab 08.00 Uhr ab Deutzer Freiheit unterbrochen ist.

Im Kölner Süden ruht der Verkehr auf den Linien 16 (Ubierring bis Heinrich-Lübke-Ufer) und 17 (Bonner Wall bis Sürth Bf) jeweils von 10.30 bis 12.45 Uhr. Auch die Ersatzbus-Linie 116 muss zwischen Chlodwigplatz und Rodenkirchen Bf von 10.00 bis 12.45 Uhr eine Zwangspause einlegen. Mehr Infos. (jag/red)