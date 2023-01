Köln – Am Samstagabend haben zwei Polizisten am Rheinboulevard einen 21-Jährigen reanimiert. Wie die Polizei mitteilt, lag der junge Mann regungslos auf der Rückbank eines Autos und war nicht mehr ansprechbar. Freunde des 21-Jährigen, die im gleichen und in einem weiteren Auto saßen, bemerkten den Zusammenbruch und machten mit lauten Rufen und Hupen auf sich aufmerksam.

Die Polizisten, die wegen der Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort waren, kamen zur Hilfe und stabilisierten den 21-Jährigen. Ein Rettungsassistent, der privat unterwegs war, unterstützte die Polizisten. Weitere Polizisten schirmten die Reanimation ab. Nach einigen Minuten konnte der junge Mann wieder selbstständig atmen.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann in das Eduardus-Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte der 21-Jährige Vorerkrankungen und es wird von einem medizinischen Notfall ausgegangen.