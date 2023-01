Köln – Der Verein „Köln gegen Rechts“, weitere antifaschistische Gruppen und die Initiative „Fridays for Future“ haben zu einer spontanen Demonstration am Mittwoch gegen die FDP aufgerufen. Polizeilichen Angaben zufolgen haben rund 250 Personen vor den Räumen des Kölner FDP-Kreisverbands in der Breite Straße 159 gegen die Partei protestiert. Die Demonstranten zogen von der FDP-Parteizentral über die Apostelstraße zum Neumarkt und beendeten den Zug an Rathaus in der Altstadt. Die Proteste verliefen ruhig.



In anderen Städten Deutschlands protestieren am Mittwochabend Tausende Menschen. Sie kamen in mehreren Thüringer Städten und unter anderem auch in Hamburg, Leipzig, München und Düsseldorf zusammen.

FDP-Mann wird mit AfD-Stimmen Ministerpräsident

Hintergrund war die Wahl im Thüringer Landtag am Mittwochnachmittag. Dort hatte sich FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Die CDU hatte ebenfalls für Kemmerich gestimmt. (og, mcl)