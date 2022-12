Köln – Am vergangenen Wochenende haben zwei Radfahrende bei Verkehrsunfällen in Köln-Grengel und Köln-Niehl schwere Verletzungen davongetragen. Seit Samstagmorgen erlitten außerdem sieben weitere Fahrradfahrende bei Verkehrsunfällen in Köln leichte Verletzungen. Ein Autofahrer, der an einem der Unfälle beteiligt war, flüchtete. Sein Kennzeichen liegt dem Verkehrskommissariat vor, die Ermittlungen dauern an.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schwerer Unfall in Köln Anzeige Radfahrerin von abbiegendem Lkw erfasst

Immer wieder Unfälle in Köln Anzeige Abbiegeassistent soll Straßen sicherer machen von Alexander Holecek , Tim Stinauer

Radfahrer verletzt Anzeige Zwei schwere Verkehrsunfälle innerhalb weniger Stunden in Köln

Die Unfallursachen waren unter anderem ein abbiegender Auto-Fahrer, Stürze ohne Fremdeinwirkung, eine Vorfahrtsmissachtung, unzureichender Seitenabstand sowie Rotlichtverstöße durch Autofahrer und Radfahrer. Eine Zusammenfassung der schwersten Unfälle:

Köln-Grengel, Samstag gegen 11 Uhr

Eine 27-jährige Radfahrerin soll auf der Alten Kölner Straße links neben einem 28-jährigen Radfahrer gefahren sein, als die Lenker sich verhakten und beide stürzten. Die Radfahrerin musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Köln-Niehl, Samstag gegen 17 Uhr

Zeugenaussagen zufolge erlitt ein 45-jähriger Radfahrer schwere Kopfverletzungen, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinen Pedalen an einem Bordstein der St.Leonardus-Straße hängen blieb, das Gleichgewicht verlor und stürzte. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Köln-Altstadt-Süd, Sonntag gegen 22.30 Uhr - Unfallflucht

Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse soll ein 21-jähriger Radfahrer gestürzt sein, als er einem auf der Kreuzung Harry-Blum-Platz / Bayenstraße entgegenkommenden bislang unbekannten Autofahrer auswich und gegen einen Ampelmast stieß. Zeugenaussagen zufolge war der Unfallflüchtige „über Rot“ gefahren. Glücklicherweise erlitt der junge Mann keine schwereren Verletzungen. Der Autofahrer flüchtete.