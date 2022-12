Köln-Mülheim – Die Kölner Polizei fahndet mit Bildern aus einer polizeilichen Videobeobachtung nach einem Angreifer, der am Montagnachmittag gegen 16 Uhr am Wiener Platz bei einer Auseinandersetzung einen 55-jährigen Mann niedergestochen haben soll.

Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei dem Gesuchten um einen etwa 35 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur, der zur Tatzeit ein schwarz-rot kariertes Hemd, eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke getragen haben soll. Nach der Tat soll der Verdächtige durch die Stadtbahnunterführung in Richtung Bachstraße geflüchtet sein, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde mit schweren Schnittverletzungen in eine Klinik gebracht und noch am selben Abend operiert.

Der gesuchte Mann Copyright: Polizei Köln

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Angreifer noch mindestens zwei weitere Personen unter anderem durch Schläge leicht verletzt haben. Darüber hinaus bemerkte ein Zeuge einen in der KVB-Linie 18 – in Fahrtrichtung Innenstadt – sitzenden Mann mit einer Schnittverletzung am Kopf, die nach Einschätzung der Mordkommission ebenfalls dem Tatgeschehen zuzuordnen sein dürfte. Zudem ist inzwischen bekannt, dass der Tatverdächtige unmittelbar vor dem Angriff am Tatort mit einem Mann gesprochen hat. Dieser trug eine schwarze Jacke mit der Aufschrift „Polo Club" und eine Krawatte.

Polizei bittet um Mithilfe

Dieser Zeuge, mögliche weitere Tatzeugen sowie der unbekannte Verletzte aus der Linie 18 werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail bei der Polizei zu melden.