Im Rahmen des Projekts „Fokus Sicherheit“ hat die Polizei Köln am Mittwochabend (25. November) mit knapp 100 Einsatzkräften umfangreiche Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Unterstützt von Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Köln überprüften die Polizisten verschiedene Gewerbebetriebe, Personen sowie Fahrzeuge. Während des Einsatzes musste die Kalk-Mülheimer Straße zeitweise teilweise gesperrt werden.

Die Bilanz des Abends umfasst zahlreiche Sicherstellungen: Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Betäubungsmittel, drei Messer, ein als gestohlen gemeldetes E-Bike, mutmaßlich gefälschte Markenprodukte sowie knapp 1000 Euro Bargeld.

Ordnungsamt versiegelt zwei Cafés und einen Kiosk

Insgesamt nahmen die Kontrollkräfte sieben Gewerbebetriebe, darunter Cafés, Bars und Kioske, genauer unter die Lupe. Mitarbeiter des Ordnungsamtes untersagten in zwei Cafés den weiteren Betrieb und versiegelten die Räumlichkeiten. Grund dafür waren die Unzuverlässigkeit der Gewerbetreibenden sowie der Verdacht auf Scheinzulassung und illegales Glücksspiel. Auch ein Kiosk wurde versiegelt, nachdem die Einsatzkräfte dort teilweise versteckte, illegale Vapes und sogenannten Snus gefunden hatten.

In den kontrollierten Betrieben stießen die Polizisten und Polizistinnen im Verlauf des Abends zudem auf Cannabis, Haschisch, Ecstasy-Tabletten und mutmaßliches Kokain. Ein Polizeidiensthund spürte darüber hinaus in einem Hinterhof eine Tüte mit Cannabis auf. In der Folge wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

Mutmaßlich gefälschte Markenprodukte und gestohlenes E-Bike entdeckt

Auch bei den Personen- und Fahrzeugkontrollen wurden die Beamten fündig. Neben der Sicherstellung des gestohlenen E-Bikes trafen sie auf einen 27-jährigen Mann, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Er konnte eine Festnahme abwenden, indem er vor Ort eine Geldbuße bezahlte.

Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte ein mit fünf Personen besetztes Auto mit französischer Zulassung. In dem Fahrzeug fanden sie 41 mutmaßlich gefälschte Apple-Produkte sowie knapp 1000 Euro Bargeld. Der 44-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung entrichten. (red)