Die Kölner Kriminalpolizei sucht derzeit nach zwei unbekannten Männern. Diese sollen am Dienstagmorgen (24. November) im Stadtteil Nippes einen 49-jährigen Kölner mit einer Eisenkette attackiert haben. Der Mann zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lauerten die beiden maskierten Angreifer dem 49-Jährigen gegen 7 Uhr auf der Xantener Straße auf. Dort sollen sie mehrfach mit der Kette auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben. Ein 40 Jahre alter Zeuge bemerkte den Vorfall und kam dem Angegriffenen zu Hilfe, woraufhin die Täter die Flucht in Richtung Amsterdamer Straße ergriffen.

Polizei sucht nach Zeugen

Laut den Aussagen von Zeugen werden die beiden flüchtigen Männer auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt. Sie sollen eine schlanke Statur haben, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 54 ermittelt nun zu den Hintergründen des Angriffs. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)