Erst eine Räumung durch die Feuerwehr und ein paar Tage später dann die endgültige Schließung: So erging es am Dienstag einer Shishabar in Mülheim. Weil der Betreiber zuerst gegen Brandschutzbestimmungen und dann gegen Auflagen des Ordnungsamtes verstoßen hat, ist die Shishabar nun geschlossen, teilte die Stadt Köln mit.

Bei einer Schwerpunktaktion in Mülheim in der Nacht zu Samstag, kontrollierten die Stadt Köln und die Kölner Polizei sechs Betriebe auf Sicherheit, Verbraucherschutz und Einhaltung von Vorschriften.

Mehrere Verstöße bei Kontrollen in Köln-Mülheim

Unter den kontrollierten Betrieben befand sich ebenjene Shishabar. In den Räumen wurden zu hohe Kohlenmonoxidwerte gemessen. Die Kohlenmonoxid-Melder der Bar befanden sich außerdem nicht in den genutzten Räumen, sondern draußen auf der Terrasse – angeblich um die Gäste nicht durch Warntöne zu stören, wie der Betreiber angab. Die Bar wurde von der Feuerwehr geräumt und gelüftet, die weitere Ausgabe von Shishas wurde untersagt.

Am Dienstag kontrollierte dann das Ordnungsamt, ob der Betrieb sich an das Shishaverbot hält. Doch weil sich der Betreiber über das Verbot hinwegsetzte und weiterhin Shishas servierte, schloss das Ordnungsamt den Betrieb nun komplett.

Weitere Verstöße in den kontrollierten Betrieben waren unter anderem inkorrekte Getränkepreise, abgelaufene Feuerlöscher und blockierte Notausgänge. Außerdem wurden zwei Geldspielgeräte versiegelt. In einem weiteren Fall wurde ein Prüfverfahren eingeleitet, weil eine als Schankwirtschaft geführte Örtlichkeit eher dem Betrieb einer Spielhalle glich.

Das Ordnungsamt ging zudem mehreren Hinweisen auf illegales Glücksspiel, Sportwetten und nicht genehmigte gewerbliche Nutzungen nach. In mehreren Betrieben wurden Verstöße festgestellt, weshalb mehrere Betriebe geschlossen und Glücksspielgeräte sichergestellt wurden. (red)