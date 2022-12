Köln – Innerhalb weniger Stunden sind Kölner Polizisten bei zwei Einsätzen angegriffen und beleidigt worden. Ein Beamter wurde so schwer verletzt, dass er laut Polizei nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig war.



Am späten Donnerstagabend hat ein 15-Jähriger vor einem Schnellrestaurant auf dem Rudolfplatz randaliert. Als Polizisten ihn nach seinem Ausweis durchsuchen wollten, soll er sich gesperrt und mehrfach gezielt in Richtung der Beamten getreten und sie beschimpft haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, der 15-Jährige wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben.



Eskalation nach Platzverweis in Merheimer Krankenhaus

Am frühen Freitagmorgen erteilten Polizisten einem renitenten Mann in der Notaufnahme des Krankenhauses Merheim einen Platzverweis. Der 41-jähriger Mann soll zuvor gegenüber dem Klinikpersonal aggressiv geworden sein.



Beim Versuch den Mann zu fesseln, soll dieser sich gewehrt, einem der Beamten in die Hand gebissen und ihm das Gesicht zerkratzt haben. Im Polizeiauto soll er die Polizisten beschimpft haben. Einer von ihnen musste nach dem Einsatz ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Beide Beschuldigte müssen sich in einem Verfahren wegen Widerstands und Beleidigung verantworten. (red)