Als es zuletzt eine Oper am Offenbachplatz gab, war Köln noch eine andere Stadt. Rund 14 Jahre liegen zwischen dem Start der Sanierung und der ersten Aufführung in der neuen Oper am kommenden Samstag, 19. September 2026.

In den 14 Jahren hat sich viel getan in der Domstadt. Wissen Sie noch, wie es damals war? Das große Quiz.