Vor inzwischen 14 Jahren begann die Bühnensanierung in Köln. Damals sah auch Köln noch anders aus. Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!
Vor 14 JahrenSo war Köln, als die Sanierung der Oper startete – wissen Sie’s noch?
Als es zuletzt eine Oper am Offenbachplatz gab, war Köln noch eine andere Stadt. Rund 14 Jahre liegen zwischen dem Start der Sanierung und der ersten Aufführung in der neuen Oper am kommenden Samstag, 19. September 2026.
In den 14 Jahren hat sich viel getan in der Domstadt. Wissen Sie noch, wie es damals war? Das große Quiz.
Großes Köln-Quiz: Wissen Sie noch, was in der Stadt beim Start der Opern-Sanierung 2012 los war?
Was ist eigentlich 2012 in Köln passiert? Und erinnern Sie sich noch an die großen und kleinen Geschichten, die damals die Stadt bewegt haben?
Also, hinsetzen und anschnallen – wir machen eine Zeitreise!
Da, wo wir hinfahren, gibt es in Köln noch eine Oper - zumindest für ein halbes Jahr. Machen Sie unser großes Köln-Quiz.
Wer ist 2012 der Oberbürgermeister von Köln?