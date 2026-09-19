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1. FC Köln: Spiel in Hamburg angepfiffen, FC will zweiten Sieg

Vor 14 JahrenSo war Köln, als die Sanierung der Oper startete – wissen Sie’s noch?

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02.04.2025 Köln. Bei einem Rundgang über die Opern-Baustelle erläutern Markus Greitemann, Beigeordneter für Planen und Bauen der Stadt Köln, und Projektleiter Prof. Jürgen Marc Volm den Fortschritt am Offenbachplatz. Foto: Alexander Schwaiger

Mehr als ein Jahrzehnt sollte die Opernsanierung dauern. (Archivbild)

Copyright: Alexander Schwaiger

Vor inzwischen 14 Jahren begann die Bühnensanierung in Köln. Damals sah auch Köln noch anders aus. Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Als es zuletzt eine Oper am Offenbachplatz gab, war Köln noch eine andere Stadt. Rund 14 Jahre liegen zwischen dem Start der Sanierung und der ersten Aufführung in der neuen Oper am kommenden Samstag, 19. September 2026.

In den 14 Jahren hat sich viel getan in der Domstadt. Wissen Sie noch, wie es damals war? Das große Quiz.

VEEDEL-Quiz14 Fragen · ca. 7 Min.

Großes Köln-Quiz: Wissen Sie noch, was in der Stadt beim Start der Opern-Sanierung 2012 los war?

Was ist eigentlich 2012 in Köln passiert? Und erinnern Sie sich noch an die großen und kleinen Geschichten, die damals die Stadt bewegt haben?

Also, hinsetzen und anschnallen – wir machen eine Zeitreise!

Da, wo wir hinfahren, gibt es in Köln noch eine Oper - zumindest für ein halbes Jahr. Machen Sie unser großes Köln-Quiz.

Wer ist 2012 der Oberbürgermeister von Köln?

Fritz Schramma
Jürgen Roters
Henriette Rekers