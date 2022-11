Köln – Nach einem Raubüberfall auf einen 93-jährigen Kölner Ende September fahndet nun die Kriminalpolizei Köln nun mit Fotos aus Überwachungskameras nach einem etwa 20-30-jährigen, etwa 1,70 Meter großen Tatverdächtigen. Der Mann ist nach derzeitigem Ermittlungsstand dringend verdächtig, den Senior am 24. September bei der Grabpflege auf dem Friedhof Merkenich attackiert und beraubt zu haben. Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Den Ermittlungen zufolge hatte der nun Gesuchte sein späteres Opfer kurz zuvor in einem Supermarkt in Weidenpesch beobachtet und war dem Rentner dann in die Stadtbahnlinie 12 gefolgt. Gemeinsam mit dem 93-Jährigen war der Verdächtige in Merkenich-Mitte ausgestiegen. Von dort aus war der ältere Herr zu Fuß zum Friedhof gegangen. Der Tatverdächtige wurde von Überwachungskameras des Ladenlokals und der Kölner Verkehrsbetriebe aufgenommen. (red)