Köln – Der Aufbau des Riesenrads vor dem Kölner Schokoladenmuseum hat begonnen. Pünktlich zum Beginn des Mittsommerfestes am 16. Juni soll die beliebte Attraktion wieder in Betrieb genommen werden, bestätigte der Pressesprecher auf Anfrage.

Mit dem „Kölner Mittsommerfest am Schokoladenmuseum“ wird die kürzeste Nacht und somit auch der längste Tag des Jahres an dem kommenden langen Wochenende, 16. bis 19. Juni, gefeiert. Geplant sind unter anderem ein Street-Food-Markt und ein großer Kunsthandwerker- und Designmarkt, außerdem wird es ein buntes Programm für Kinder geben.

Das Riesenrad wird länger bleiben - der letzte Fahrtag der 48 Meter hohen Attraktion ist der 18. September. Im Jahr 2020 hatte das Rad bereits für sechs Monate auf dem Platz vor dem Museum im Rheinauhafen gestanden.



Riesenrad Köln: Aufbau am Schokoladenmuseum

Derweil wurde auf der Wiese vor dem Kölner Zoo abgebaut: Das Karussell der Schaustellerfamilie Kipp, das seit März dieses Jahres Panoramablicke auf Köln ermöglichte, hat vorerst seine letzten Runden gedreht. Die vorgesehene Stand-Dauer von drei Monaten war abgelaufen. Wie Willi Kipp auf Anfrage am Mittwoch erklärte, steht es nun in Brüssel. Auch das Riesenrad am Schokoladenmuseum wird von Kipp betrieben, allerdings per Leih-Geschäft, so der Schausteller. (red)