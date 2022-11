Die Schmierereien befinden sich direkt am Reiterdenkmal am Heumarkt.

Köln – Schmierereien in weißer Farbe verunstalten das Pflaster vor dem Reiterdenkmal am Heumarkt. Zu sehen ist die Aussage „No G20“, die von Demonstranten beim G20-Gipfel im Jahr 2017 in Hamburg verwendet wurde, sowie mehrere weiße Kreise drum herum. Laut Aussage eines Anwohners sollen sie Mitte Dezember im Rahmen einer Demonstration dort aufgemalt worden sein.

Die Polizei gibt an, dass vor Weihnachten lediglich kleinere Standkundgebungen, etwa von Corona-Kritikern, am Heumarkt stattgefunden haben. In welchem Zusammenhang diese mit der Aussage der Schmiererei stehen und wer genau dafür verantwortlich ist, ist bislang unklar.

Die Stadt hat mittlerweile die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) informiert, die den Bereich nun reinigen wird. Wasser allein wird dafür allerdings nicht ausreichen, wie mehrere Regentage zeigen. Wie hoch der Schaden ist, kann die Stadt aktuell nicht sagen. „Da wir mit der AWB einen Rahmenvertrag zur Reinigung solcher Flächen haben, werden die Kosten für die Beseitigung dieser Schmiererei nicht ermittelt“, so ein Sprecher der Stadt. (kle)