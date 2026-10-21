Das „Seiberts“ ist vom Fachmagazin „Falstaff“ zur besten Bar Deutschlands gekürt worden. Im Barguide 2027 der Zeitschrift erreichte das „Seiberts“ 98 von 100 Punkten. Die Bar am Friesenwall hält den Spitzenplatz bereits zum dritten Mal in Folge mit dieser Punktzahl. Zuvor war sie fünf Jahre in Folge mit 97 Punkten an der Spitze, im vergangenen Jahr teilte sich die Bar den ersten Platz dabei noch mit dem Berliner „Velvet“.

Die Jury lobt insbesondere den Barmann Volker Seibert: „Was er aus hausgemachten Essenzen und Zutaten zaubert, sind allesamt Meisterwerke.“ In den Bereichen Drinks und Sortiment erhält die Bar die volle Punktzahl, bei Ambiente und Service fehlt jeweils nur ein Punkt. Herausgehoben wird neben den Cocktails auch die „exzellente Phalanx an Champagnern“. Im deutschsprachigen Raum wurde neben dem „Seiberts“ nur die „Kronenhalle“ in Zürich mit 98 Punkten ausgezeichnet.

„Hinter diesen 98 Punkten stehen unzählige Stunden voller Hingabe, Disziplin, Kreativität und Leidenschaft. Menschen, die verstehen, dass wahre Exzellenz in den kleinsten Details entsteht“, bedankte sich das Seiberts-Team für die erneute Auszeichnung. „Doch diese Auszeichnung ist für uns kein Ziel, an dem wir angekommen sind. Sie ist Ansporn, Verantwortung und Versprechen zugleich.“

Spitzenplätze für weitere Kölner Bars

Spitzenplätze erreichten auch weitere Kölner Bars: Das „Little Link“ (97 Punkte) punktet mit „Cocktail-Evergreens und kreativ-witzigen Eigenentwicklungen“, das „Suderman“ (96 Punkte) zeichnet sich als „entspannte Veedelskneipe“ mit „kreativen Cocktails aus saisonalen Zutaten und ungewöhnlichen Aromen“ aus. „Toddy Tapper“ (96 Punkte) wird für den Mix aus einem „Hauch Exotik und moderner europäischer Mixologie“ gelobt.

Das „Zest and Spice“ (95 Punkte) wurde zudem als „American Bar des Jahres“ ausgezeichnet und besonders für das innovative Konzept und die „I Can Taste Colour“-Karte gelobt. Damit bleibt Köln wie im Vorjahr die Stadt mit den meisten Bars im Topbereich.

Der „Falstaff Bar Guide“ gilt als eines der wichtigsten Nachschlagewerke der Branche. Bewertet werden handwerkliche Qualität, Originalität, Präsentation, Service und Atmosphäre. (cv, jpr)