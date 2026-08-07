Für einen Tag öffnet das Thielenbrucher Straßenbahn-Museum wieder seine Tore. Am Sonntag, den 9. August, können Besucher von von 11 bis 17 Uhr in der denkmalgeschützten Halle historische Straßenbahnen und zum ersten Mal auch Busse besichtigen. Außerdem können sie eine virtuelle Reise durch das historische Köln zur Kaiserzeit (1871-1918) antreten.

Historische Busse feiern Premiere

Die sieben historischen Busse stammen aus den frühen 1970er bis 1990er Jahren. Mehrere Partnervereine des Museumsvereins haben die Busse zur Verfügung gestellt. Neben Stadt- und Überlandbussen ist auch ein ehemaliger Flughafenbus dabei. Die VR-Tour zeigte der Anbieter Time Ride bereits bis 2021 an seinem Standort am Alter Markt. Im Straßenbahn-Museum wurde die VR-Technik in einen historischen Straßenbahnwagen eingebaut. Besucher setzen VR-Brillen auf und haben so das Gefühl, mit dem Wagen durch das historische Köln zu fahren.

Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren 1,50 Euro. Wer die Zeitreise machen möchte, zahlt fünf Euro zusätzlich. Die alte Wagenhalle liegt direkt neben der KVB-Station Thielenbruch, der Endstation der Linien 3 und 13. Gruppen von mehr als zehn Personen werden gebeten, sich vorher unter info@hsk.koeln anzumelden. (cam)