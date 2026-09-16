Das Theaterstück „Millowitsch. Endlich wieder lachen“ wird Anfang 2027 erneut in der Volksbühne am Rudolfplatz zu sehen sein. Vom 18. Januar bis zum 14. April sind 16 weitere Vorstellungen des Stücks über den Volksschauspieler Willy Millowitsch geplant. Die Gemeinschaftsproduktion vom Theater im Bauturm, dem Verein Kölner Kultur-Abo und der Volksbühne hatte im September 2025 Premiere gefeiert.

Annette Frier in der Rolle von Willy Millowitsch

Das Stück zeigt das Leben und die Arbeit des Schauspielers und Theaterleiters und ist eine Mischung aus dokumentarischen Szenen und einer Neufassung des historischen Schwanks „Das Glücksmädel“. Willy Millowitsch wird von der Schauspielerin und Komikerin Annette Frier gespielt. In weiteren Rollen sind unter anderem Henning Krautmacher und Schauspielerin Susanne Pätzold zu sehen.

Tickets gibt es ab 24 Euro unter www.koelnticket.de/artist/volksbuehne-am-rudolfplatz-koeln/millowitsch-endlich-wieder-lachen-3840660/. (red)