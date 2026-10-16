Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) können die Sanierungsarbeiten entlang der Linie 13 in Ehrenfeld und Braunsfeld planmäßig abschließen. Wie die KVB mitteilt, ist damit die Trennung der Bahnstrecke ab Samstag (17. Oktober) aufgehoben. Auch der Ersatzbusverkehr ist dann nicht mehr notwendig.

Köln: Trennung der KVB-Linie 13 endet nach zeitplan

Seit dem 21. September hatte die KVB die Schieneninfrastruktur einzelner Abschnitte der Linie 13 erneuert. Betroffen war das Gleisdreieck Scheidtweiler Straße sowie die Schieneninfrastruktur zwischen dem Gleisdreieck und der Haltestelle „Venloer Straße/Gürtel“.

Dabei wurden vier Weichen, zwei Gleiskreuzungen, etwa 500 Meter Schiene und fast 600 Schwellen, zwei Koppelspulen und 640 Tonnen Schotter ausgetauscht. Im Rahmen der Baumaßnahme wurden auch die Gleisüberfahrten sowie -überwege Scheidtweilerstraße, Oskar- Jäger-Straße und Vogelsanger Straße erneuert. Die KVB hat rund 1,2 Millionen Euro in diese Maßnahme investiert. (red)