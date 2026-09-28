Zum Beginn des Brustkrebsmonats Oktober lädt das Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) der Uniklinik Köln am Freitag, 2. Oktober, zu einem Patiententag ein. Die Veranstaltung dauert von 14 bis 19 Uhr. Das Programm richtet sich an alle Interessierten und behandelt nach Angaben des CIO aktuelle Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie häufiger Krebserkrankungen.

Uniklinik-Patiententag: Teilnahme kostenlos

Geplant sind Vorträge, Führungen und Demonstrationen. Außerdem gibt es Beratungsangebote zu unterstützenden Leistungen während einer Krebserkrankung. Ein begehbares Modell eines Gehirns soll veranschaulichen, wie Hirntumoren und Hirnmetastasen entstehen und behandelt werden. Die Veranstaltung wird von der Deutschen Krebshilfe gefördert. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das ganze Programm finden Interessierte online.

Die Deutsche Krebshilfe wurde vor über 50 Jahren von Mildred Scheel mit dem Ziel gegründet, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert die Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe

Das CIO Köln ist Teil des Verbunds CIO ABCD mit den Standorten Aachen, Bonn und Düsseldorf. Gemeinsam mit dem Westdeutschen Tumorzentrum Essen bildet es zudem das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen West (NCT West). CIO-Direktor ist Univ.-Prof. Dr. Michael Hallek.

Freitag, 2. Oktober, CIO, Gebäude 70, Kerpener Straße 62, 50937 Köln