Köln – Die Zahl der Kirchenaustritte ist in diesem Jahr in Köln erneut deutlich gestiegen. Bis zum Ende des dritten Quartals wurden 7457 Austritte gezählt, hochgerechnet auf das ganze Jahr werden es 9943 sein. Das hat das Kölner Amtsgericht am Donnerstag beim Jahrespressegespräch mitgeteilt.



Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Austritt aus einer Kirche bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk der Betreffende seinen Wohnsitz hat, erklärt werden muss. Das Computerprogramm des Gerichts differenziert nicht nach katholischer und evangelischer Religionszugehörigkeit; geschätzt wird allerdings, dass von denjenigen, die ihrer Kirche den Rücken gekehrt haben oder dies bis zum Jahresende noch tun werden, zwei Drittel Katholiken und ein Drittel Protestanten sind.



Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 7427 Austritte, im Vorjahr 7215. Die niedrigste Zahl in den vergangenen zehn Jahren stammt von 2012; damals wurden 4538 Austritte gezählt (cs)