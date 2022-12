Köln – Am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag ist es in Köln zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten E-Scooter-Fahrern gekommen – einer der Verletzten ist dabei unter Alkoholeinfluss gewesen. Die Polizei stoppte eine weitere betrunkene E-Scooter-Fahrerin.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 46-Jähriger am Donnerstag gegen 17.30 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung mit einem E-Scooter auf der Straße Heumarkt in der Altstadt in Richtung Rheinufer. In Höhe einer Einfahrt musste der 46-Jährige aufgrund eines einfahrenden Autos eine Gefahrenbremsung machen und stürzte dabei mit dem Kopf voran zu Boden. Rettungskräfte brachten den Kölner mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

E-Scooter-Fahrer in Köln betrunken unterwegs

Gegen 0.30 Uhr stürzte ein 23-Jähriger bei einem Alleinunfall auf dem Hohenzollernring. Bei einem Bremsvorgang kam der Mann ins Straucheln und stürzte kopfüber von dem E-Scooter. Hierbei erlitt er leichte Gesichtsverletzungen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Außerdem stellten Polizisten seinen Führerschein sicher.

Zudem stoppten Polizisten wenig später eine 20 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin auf der Zülpicher Straße. Ein Alkoholtest bei der Kölnerin, die mit einer 20-jährigen Begleiterin auf dem Leihgerät in Richtung Sülz fuhr, ergab fast 1,5 Promille. Eigenen Angaben zur Folge wusste sie nicht, dass eine Fahrt unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken auf einem E-Scooter verboten ist. (hen)