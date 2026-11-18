Es sind schockierende Szenen, aufgezeichnet von einer Überwachungskamera: Ein Bodybuilder würgt eine Frau in einer Disco auf den Ringen bis zur Bewusstlosigkeit, hebt sie an ihrem Hals in die Luft und schleudert sie anschließend gegen eine Wand. Das Landgericht Köln verurteilte den Angeklagten Muhamed B. (32) nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Gefängnis. Die Staatsanwältin sprach von einer besonders entwürdigenden Gewalttat, die auch ein gesellschaftliches Problem offenbare: Frauen könnten sich wegen solcher Übergriffe im öffentlichen Raum nicht mehr sicher fühlen.

Köln: Brutale Gewalt gegen Frauen in Ringe-Disco

Es ist eine Szene, die sich in der Nacht zum 12. April 2026 im Kölner Nachtclub „Flamingo Royal“ am Friesenwall abspielt. Muhamed B., ein Händler für Luxusautos, bestellt Champagner und Wodka für 1900 Euro – er befindet sich im VIP-Bereich des Clubs. Dort legt er einer Frau von hinten seinen rechten Arm um den Hals und drückt zu. Es handelt sich nach Darstellung der Anklage um einen Würgegriff aus dem Kampfsport, einen „Choke“. Etwa sieben Sekunden hält er den Griff aufrecht, so zeigt es das Überwachungsvideo. Dann lässt er die schockierte Frau los. Er selbst spricht von einem Scherz.

Wenig später kehrt eine Freundin zurück. Sie will den Muskelprotz mit seinem Verhalten konfrontieren, packt ihm kurz an den Hals und versetzt ihm eine leichte Ohrfeige. Was dann folgt, ist der wesentlich schwerwiegendere Angriff des Abends. Der körperlich deutlich überlegene und augenscheinlich kräftige Mann greift mit seiner linken Hand an den Hals der 52 Kilogramm schweren Frau. Mit der rechten Hand packt er ihren Nacken. Beide Hände umschließen ihren Hals vollständig. Dann hebt er die völlig wehrlos wirkende Frau in die Höhe. Der Körper schwebt vollständig in der Luft.

Köln: Rechtsmedizin spricht von Erhängungssituation

14 Sekunden lang werden nach den Feststellungen der Anklage die Gefäße und die Luftröhre komprimiert. Drastisch beschreibt das später die Rechtsmedizin: Nicht von einem bloßen Würgen ist die Rede, sondern von einem Vorgang, der dem Erhängen ähnelt. Erst als ein Zeuge hinzukommt und in Richtung des Gesichts der Frau greift, so heißt es in der Anklageschrift, habe Muhamed B. von seinem Opfer abgelassen – mit einem weiteren Gewaltakt. Die Staatsanwältin: „Er warf die Geschädigte kraftvoll gegen eine Wand, woraufhin sie zu Boden stürzte und dort reglos liegen blieb.“

Die Geschädigte erlitt Einblutungen im Halsbereich und ein Hämatom am Nacken. Hinzu kamen anhaltende Schmerzen, sie war fünf Wochen arbeitsunfähig. Vor allem aber leidet sie bis heute unter den psychischen Folgen der Tat. Angstzustände und Schlafstörungen machten eine Traumatherapie erforderlich. Zwar habe diese zunächst zu einer Besserung geführt, der Prozess habe jedoch erneut besorgniserregende Rückschritte ausgelöst, sagte Opfer-Anwalt Frank Hatlé, der Schmerzensgeld für seine Mandantin gefordert hatte und mit dem Urteil zunächst 12.000 Euro zugesprochen bekam.

Köln: Verteidiger beantragt vergeblich eine Bewährungsstrafe

Die Staatsanwältin zeichnete in ihrem Plädoyer das Bild eines frauenfeindlichen Mannes, der an jenem Abend keinerlei Hemmungen kannte. Bereits vor den beiden Angriffen habe er sich gegenüber weiblichen Gästen übergriffig verhalten. Für ihn sei das offenbar ein normales Balzverhalten gewesen. Völlig skrupellos habe er dann reagiert, als sich eine Frau zur Wehr gesetzt habe. Wie eine Puppe habe er die Geschädigte gehalten und völlig gleichgültig weggeworfen, „wie Müll“. Gekümmert habe ihn deren Schicksal nicht. So habe er danach in einem anderen Club weitergefeiert.

Als strafschärfend wertete die Staatsanwältin, dass der Angeklagte bereits wegen Gewalttaten, auch zum Nachteil von Frauen, verurteilt worden war. Der Angeklagte hatte die wesentlichen äußeren Abläufe eingeräumt und bedauert, bestritt aber die Tötungsabsicht. Er habe nicht fest zugedrückt und losgelassen, als er bemerkt habe, dass der Körper der Frau erschlaffte. Sein Verteidiger hatte vergeblich eine Bewährungsstrafe beantragt, sah lediglich eine gefährliche Körperverletzung als erfüllt an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und könnte vom Bundesgerichtshof überprüft werden.