Zwei Schüsse in Rücken und Kopf töteten im Mai 2023 einen früheren Rocker der Kölner Hells-Angels-Fraktion „Rhine Area“. Der heimtückische Mord am Böcking-Park in Mülheim steht bei dem laufenden Prozess im Kölner Landgericht im Vordergrund – doch es gibt auch ein zweites Opfer. Die damalige Lebensgefährtin des Getöteten wurde ebenfalls von einer Kugel getroffen. Die heute 32-Jährige überlebte, weil ein Brauhaus-Köbes einen Druckverband mit Stoffservietten anlegte. Nach dem Willen der Verteidigung soll die schwer traumatisierte Frau doch noch in den Zeugenstand.

Köln: Lebensgefährtin des Mordopfers schwer verletzt

Die Geschädigte galt bisher als einzige greifbare Augenzeugin des Verbrechens im Bereich des Mülheimer Böcking-Parks. Bei der Polizei und in einem früheren Gerichtsverfahren hatte sie bereits ausführlich ihre Wahrnehmungen vom Tattag geschildert. Sie sei damals mit ihrem Freund im Fitnessstudio gewesen. Nach dem Training seien sie auf zwei Männer getroffen, ebenfalls aus dem Dunstkreis der Kölner Hells Angels. Man habe sich freundlich unterhalten, eine Zigarette geraucht – nichts habe darauf hingedeutet, dass einer der Männer kurz darauf zur Waffe greifen sollte.

Mai 2023: Die Polizei sicherte Spuren des Verbrechens in Mülheim. Daneben saßen Menschen im Biergarten. Copyright: Martina Goyert

Die Zeugin hatte ausgesagt, dass einer der Männer kurz vor den Schüssen in einer Tasche gekramt habe. Wer aber die tödlichen Schüsse abgegeben hatte, konnte sie nicht sagen. Auch nicht, wer sie danach verfolgt und angeschossen hatte. Die Frau erlitt eine klaffende Wunde im Halsbereich und rannte panisch zum nahegelegenen Brauhaus. Der Köbes hatte geistesgegenwärtig reagiert und der Verletzten durch seine beherzten Erste-Hilfe-Maßnahmen wahrscheinlich das Leben gerettet. Opfer-Anwältin Funda Bicakoglu hatte drastisch erklärt: „Meiner Mandantin wurde das Gesicht zerfetzt.“

Bicakoglu hatte zu Beginn des Prozesses auf die schwere Traumatisierung ihrer Mandantin hingewiesen und angeregt, auf eine erneute Vernehmung zu verzichten. Dem stimmten alle Prozessbeteiligten zu. Doch die Prozesssituation habe sich entscheidend geändert, sagte Verteidiger Leonhard Mühlenfeld. Inzwischen sei mit Marco C. (30) einer der Flüchtigen wieder aufgetaucht und habe im Prozess ausführlich ausgesagt. Frühere Angaben der angeschossenen Frau, etwa bei der Polizei, könnten nun besser überprüft werden. Es hätten sich auch neue Fragen ergeben.

Köln: Verteidiger beantragt Vernehmung der Geschädigten

Anwalt Mühlenfeld beantragte daher, die Zeugin im aktuellen Prozess zu vernehmen. Bisher waren ihre früheren Aussagen schriftlich und durch eine Richterin eingeführt worden. Der Vorsitzende Richter Martin Kümpel und seine Kammer sollen nun über den Antrag beraten. Eigentlich sollte an diesem Prozesstag plädiert werden, der Prozess verzögert sich somit. Das Gericht ist das jedoch gewohnt: Seit April hatten die Beteiligten auf Marco C. (30) gewartet – er saß mehr als ein halbes Jahr in der Türkei in Auslieferungshaft und muss sich bald in einem eigenen Prozess verantworten.

Aktuell vor Gericht steht der frühere Rocker Hami S. (36). Ihm wird Anstiftung zum Mord vorgeworfen, es droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Beim Prozess hatte S. frühere Aussagen widerrufen und eine Beteiligung an dem Geschehen eingeräumt. „Ich rechnete mit einem Beinschuss“, sagte der Beschuldigte aber. Handydaten belegen, dass er vor und nach der Tat mit den mutmaßlichen Schützen telefoniert hat. Die Verteidigung sprach somit von Beihilfe. Drahtzieher sei jedoch der Bruder des Angeklagten, ein früherer Rockerboss. Der Prozess wird fortgesetzt.