Der Kölner Marco C. (30) war Staplerfahrer bei einer Zeitarbeitsfirma und träumte offenbar von einem Luxusleben. Durch einen Jugendfreund geriet er in das Umfeld der Hells Angels, wurde Anwärter des früheren Kölner Charters „Rhine Area“. Im Mai 2023 mischte er bei einem Attentat mit – dem Kopfschuss-Mord an einem verfeindeten Rocker im Bereich des Mülheimer Böcking-Parks. Drei Jahre lang war C. in der Türkei untergetaucht, bis er sich freiwillig stellte. Psychische Probleme und Heimweh hätten ihn dazu gebracht. Nun droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Köln: Tatverdächtiger äußert sich zu Beteiligung am Verbrechen

Während Marco C. auf seinen eigenen Prozess wartet, sagte er zunächst als Zeuge in einem Parallelverfahren aus. Der Vorsitzende Richter Martin Kümpel befragte ihn zunächst zu den Wochen und Monaten vor dem Verbrechen. Ob er mitbekommen habe, dass es Revierstreitigkeiten und wohl einen Putschversuch in seiner Rockerfraktion gegeben habe. „Nein, das war mir alles egal, ich habe damals viel Drogen konsumiert, Kokain und Haschisch“, antwortete der 30-Jährige. Von Schüssen und einem Brandanschlag auf einen vom Rockerboss betriebenen Barbershop habe er jedoch erfahren.

Hami S., der Bruder des früheren „Rhine Area“-Präsidenten, habe ihn informiert. S. kenne er seit seiner Kindheit, man sei zusammen zur Schule gegangen und eng befreundet gewesen. Zu den Anschlägen auf den Friseurladen habe er ihm gesagt: „Wenn du meine Hilfe brauchst, dann bin ich da, das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen.“ So sei ein Racheplan entstanden, der sich gegen einen früheren Rockerkollegen gerichtet hätte. Eine Abreibung habe der bekommen sollen, „einen Schuss ins Knie“, schilderte Marco C. den Auftrag. Er habe allerdings nur als Fahrer fungieren sollen.

Der Angeklagte Hami S. mit seinen Verteidigern Michael Diwo (l.) und Leonhard Mühlenfeld im Kölner Landgericht Copyright: Pusch

An die Seite sei ihm ein Rockerkollege gestellt worden. Marco C. schilderte, dass er mit diesem etwa zwei Wochen vor dem Verbrechen in einer Wohnung in Köln untergebracht worden sei. Der Komplize habe sich irgendwann eine Waffe gekauft. Zuletzt habe man übliche Aufenthaltsorte der Zielperson ausgekundschaftet. Auf Irritation bei den Prozessbeteiligten stieß die Angabe von Marco C., beim späteren Opfer zwischenzeitlich noch Drogen eingekauft zu haben. C. sagte, er sei überrascht davon gewesen, dass sein Komplize bei einem weiteren Aufeinandertreffen direkt geschossen habe.

Köln: Mentale Probleme nach dreijähriger Flucht in der Türkei

Nach Schüssen in den Rücken und den Kopf verstarb der verfeindete Rocker noch am Tatort. Marco C. schilderte, sein Komplize habe die Waffe danach im Rhein versenkt. Getrennt sei man dann zum Köln/Bonner Flughafen gelangt und habe den erstbesten Flieger nach Athen genommen. Weiter sei es dann in die Türkei gegangen. „Die ganze Situation, auch mental, war sehr belastend. Ich wurde da komplett aus dem Leben gerissen und hatte keinen Kontakt zu meinen Eltern“, sagte Marco C. Daher habe er sich im Frühjahr entschlossen, einen Rechtsanwalt zu kontaktieren und sich zu stellen.

„Was haben Sie denn die drei Jahre in der Türkei gemacht?“, wollte unter anderem Opfer-Anwältin Funda Bicakoglu wissen. „Dazu mache ich keine Angaben“, so die Antwort. Marco C. hatte nach seinem Verschwinden auch seine damalige Lebensgefährtin im Unklaren über sein Schicksal gelassen. „Ich glaube, er ist tot“, hatte diese als Zeugin im Verfahren gesagt. Ein Trugschluss. Die Aussagen der Ex-Freundin gelten als wichtiges Indiz. Mehrfach hatte sie berichtet, dass Marco C. ihr von einem „Job für Hami“ berichtet habe und ihnen danach ein sorgenfreies Leben in einer Villa in der Türkei winke.

Auf die Aussagen der Ex-Freundin angesprochen, sagte Marco C.: „Die hat ständig auf mir herumgehackt, sie wolle in den Urlaub, das war sehr anstrengend.“ Er habe ihr dann erzählt, dass er vielleicht in die Türkei gehe und sie mitnehmen könne. Das sei aber Monate vor der Tat in Mülheim passiert und habe auch keinen Bezug dazu. Er habe nicht geplant, das Land zu verlassen. Zumal er ja davon ausgegangen sei, unbehelligt davonzukommen. Bei einem Beinschuss, und der sei ja geplant gewesen, hätte das Opfer ihn ja nicht bei der Polizei verraten. Das sei in Rockerkreisen nicht üblich.

Köln: Plädoyers im aktuellen Prozess am Landgericht erwartet

„Und warum hatten Sie jetzt ausgerechnet am Tattag ihre Tasche mit den Klamotten dabei“, wollte Staatsanwältin Heike Nöldgen wissen. „Weil ich total fertig war und eigentlich nach Hause wollte“, entgegnete Marco C. Die Staatsanwältin verbarg ihre Zweifel nicht und bemerkte, dass ihr diese Angaben „sehr komisch“ vorkämen. Marco C. muss sich sehr bald in einem eigenen Prozess vor dem Schwurgericht verantworten. Sollten Staatsanwaltschaft und Gericht eine Mittäterschaft an dem heimtückischen Mord sehen, dann erwartet Marco C. eine mindestens 15-jährige Gefängnisstrafe.

Das gleiche Strafmaß droht im aktuellen Prozess nun aber zunächst dem mutmaßlichen Auftraggeber Hami S., bereits am Montag könnte plädiert werden. S. hatte im aktuellen Verfahren lediglich eine Beihilfe eingeräumt, hinter dem Auftrag stecke sein Bruder, der frühere Rockerboss. „Ich rechnete mit einem Beinschuss und hoffte, dass es nicht mehr würde“, hatte der Angeklagte durch seine Verteidiger Leonhard Mühlenfeld und Michael Diwo erklären lassen. Der zweite mutmaßliche Todesschütze und Komplize von Marco C. ist nach seiner Flucht weiterhin untergetaucht.