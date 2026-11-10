Ein 13-Jähriger fuhr mit einem E-Scooter auf einem Gehweg an einer 86 Jahre alten Frau vorbei – die Seniorin erschreckte sich, stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie lange im Krankenhaus lag. Der Unfall ereignete sich im August 2024 in Köln auf einem Bürgersteig. Der damals 13-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs, auf dessen Trittbrett auch seine acht Jahre alte Schwester stand. Das Landgericht Köln hat den Jungen und seine Eltern zu 11.500 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Dabei musste laut den Feststellungen nicht einmal feststehen, dass es zu einer Berührung gekommen war.

Köln: Seniorin brach sich das Becken und lag lange in Klinik

Die Ärzte diagnostizierten unter anderem Brüche des vorderen und hinteren Beckenrings sowie eine posttraumatische Stand- und Gangschwäche. Auch ein Schmerzsyndrom im Bereich der Beine und des Beckens wurde festgestellt. Bis heute leidet die Seniorin unter Schmerzen und benötigt Physiotherapie. Vor dem Unfall war sie in Pflegegrad 1 eingestuft, inzwischen ist sie auf Pflegegrad 2 angewiesen. Die Frau verlangte mindestens 15.000 Euro Schmerzensgeld. Sie warf dem Jugendlichen vor, sie beim Vorbeifahren mit dem E-Scooter berührt und dadurch zu Fall gebracht zu haben.

Der Junge und seine Eltern bestritten einen Zusammenhang zwischen der Fahrt und dem Sturz. Doch das Landgericht Köln sah es nach umfangreicher Beweisaufnahme als erwiesen an, dass der Jugendliche mit dem E-Scooter unmittelbar vor dem Sturz an der Frau vorbeigefahren war und sie durch sein zu dichtes Heranfahren zu Fall gebracht hatte. Ob es tatsächlich zu einer Berührung gekommen war, spielte für die Entscheidung keine Rolle. Auch ohne Körperkontakt könne ein ursächlicher Zusammenhang bestehen, stellte die 4. Zivilkammer des Landgerichts fest.

Es reiche aus, dass die Fahrweise des Jungen die Seniorin so beeinflusst habe, dass sie erschrak und stürzte, heißt es in den Urteilsgründen. Der Sturz sei keineswegs nur zufällig in diesem Moment eingetreten. Hinzu kamen mehrere Verstöße gegen die geltenden Vorschriften. E-Scooter dürfen erst ab 14 Jahren gefahren werden. Der Junge war damals erst 13. Außerdem ist die Nutzung solcher Fahrzeuge auf Gehwegen verboten. Auch seine Schwester hätte nicht auf dem Trittbrett mitfahren dürfen. Das Gericht sah den Jungen zudem auch als persönlich verantwortlich an.

Köln: Kinder können ab zehn Jahren haftbar gemacht werden

Minderjährige ab zehn Jahren haften grundsätzlich für Schäden, wenn sie die erforderliche Einsichtsfähigkeit besitzen. Die Eltern hätten nicht nachweisen können, dass ihrem Sohn diese Fähigkeit gefehlt habe, so das Gericht. Dass er sich unmittelbar nach dem Unfall bei der Seniorin und später auch bei seiner Mutter entschuldigt hatte, wertete das Gericht als Hinweis darauf, dass er die Folgen seines Handelns habe erkennen können. Auch die Eltern müssen zahlen. Die Mutter haftet als Halterin des E-Scooters, weil sie dessen Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen hatte, obwohl das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert war und keine gültige Versicherungsplakette besaß.

Beide Elternteile haften zudem wegen einer Verletzung ihrer Aufsichtspflicht. Sie konnten nach Auffassung des Gerichts nicht ausreichend belegen, dass sie ihrer Verantwortung gegenüber ihrem Sohn nachgekommen waren. Unter Berücksichtigung der schweren Verletzungen und der anhaltenden gesundheitlichen Folgen sprach das Landgericht der Frau 11.500 Euro Schmerzensgeld zu. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Die Eltern und ihr Sohn hatten zwar Berufung eingelegt. Nachdem das Oberlandesgericht Köln ihnen jedoch mitgeteilt hatte, dass diese offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe, nahmen sie das zunächst eingelegte Rechtsmittel in diesem Jahr zurück.

Köln: Immer mehr Kinder verunglücken mit E-Scootern

In Köln und Leverkusen war die Zahl der verunglückten Kinder auf E-Scootern binnen eines Jahres fast auf das Dreifache gestiegen. Im ersten Halbjahr registrierte die Polizei 58 verunglückte Kinder. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 20. Eltern sollten beim Kauf genau hinschauen, sagte die Polizei. Im Netz würden viele E-Scooter als Modelle für Kinder angeboten. Das bedeute jedoch nicht automatisch, dass diese Fahrzeuge auch im öffentlichen Verkehrsraum genutzt werden dürfen. Auch die Bauweise der Roller berge Risiken. Die kleinen Räder reagierten empfindlich auf Schlaglöcher und Bordsteine.

E-Scooter-Fahrer sollen künftig einen Nachweis über ihre Kenntnisse der Verkehrsregeln und Gefahren vorlegen müssen, forderte ganz aktuell der Städtetag Nordrhein-Westfalen – angesichts der steigenden Unfallzahlen, aber auch zunehmender Probleme mit abgestellten Mietrollern. Laut dem Städtetag sollten Nutzer von E-Scootern vor ihrer ersten Fahrt eine verpflichtende digitale Sicherheitsschulung absolvieren, zum Beispiel über die App des Anbieters.

Denkbar seien außerdem automatische Geschwindigkeitsbegrenzungen in stark besuchten Fußgängerzonen. Die Kommunen fordern zudem mehr Möglichkeiten, gewerbliche E-Scooter-Angebote vor Ort zu steuern. Städte sollten selbst festlegen können, wo die Roller abgestellt werden dürfen und wie viele Fahrzeuge gleichzeitig in der Stadt unterwegs sein dürfen.