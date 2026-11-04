Rund 240 Wachtmeister an mehreren Gerichten in Nordrhein-Westfalen werden für ein Jahr mit Schlagstöcken und Pfefferspray-Geräten ausgestattet. Die Justiz sei zunehmend mit aggressivem Verhalten und körperlichen Angriffen konfrontiert, begründete das NRW-Justizministerium den Schritt.

Die neue Ausrüstung soll in den Justizzentren Köln, Duisburg, Wuppertal, Bochum und Siegen getestet werden. Dabei handelt es sich um einen ausziehbaren Einsatzmehrzweckstock und ein Reizstoffsprühgerät.

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) will die Pilotphase am kommenden Montag in Köln vorstellen. Die Justiz-Wachtmeister sind für die Sicherheit und Ordnung in den Gerichten zuständig. (dpa)