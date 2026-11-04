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Pilotphase auch in KölnPfefferspray und Schlagstock für Gerichtswachtmeister

Aggressives Verhalten und körperliche Angriffe beschäftigen zunehmend die Justiz in NRW. Nun sollen Gerichtswachtmeister neue Ausrüstung erhalten.

Mit einer ausziehbaren Variante eines solchen Stocks sollen die Wachtmeister an NRW-Gerichten probeweise ausgerüstet werden. (Archivbild)

Mit einer ausziehbaren Variante eines solchen Stocks sollen die Wachtmeister an NRW-Gerichten probeweise ausgerüstet werden. (Archivbild)

Copyright: Silas Stein/dpa

Rund 240 Wachtmeister an mehreren Gerichten in Nordrhein-Westfalen werden für ein Jahr mit Schlagstöcken und Pfefferspray-Geräten ausgestattet. Die Justiz sei zunehmend mit aggressivem Verhalten und körperlichen Angriffen konfrontiert, begründete das NRW-Justizministerium den Schritt.

Die neue Ausrüstung soll in den Justizzentren Köln, Duisburg, Wuppertal, Bochum und Siegen getestet werden. Dabei handelt es sich um einen ausziehbaren Einsatzmehrzweckstock und ein Reizstoffsprühgerät.

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) will die Pilotphase am kommenden Montag in Köln vorstellen. Die Justiz-Wachtmeister sind für die Sicherheit und Ordnung in den Gerichten zuständig. (dpa)

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