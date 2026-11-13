Ein wenige Wochen altes Baby wird mit schweren Hirnverletzungen in eine Klinik eingeliefert, Ärzte müssen den Schädel öffnen, um Flüssigkeit abzuleiten. Die Ursache der Verletzungen wird seit Freitag vor dem Landgericht Köln aufgearbeitet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 46 Jahre alten Vater vor, seine damals neuneinhalb Wochen alte Tochter heftig geschüttelt zu haben und einen möglichen Tod des Kindes zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Er bestreitet das und bekam beim Prozessauftakt Rückendeckung seiner Ehefrau. Sie sagte: Gewalt habe sie bei ihrem Mann nie erlebt.

Köln: Mann soll neun Wochen altes Baby geschüttelt haben

Was sich an jenem 19. März 2021 im Haus der Familie in Köln ereignet haben soll, schilderte die Staatsanwältin so: Zwischen 18.20 und 19 Uhr soll der Vater seine kleine Tochter heftig geschüttelt haben. Dabei habe er die Gefahr für das Kind gekannt. Durch unkontrollierte Pendelbewegungen sei es zu schweren Verletzungen des Gehirns gekommen und zu beidseitigen Einblutungen in den Netzhäuten. Als die Mutter nach Hause gekommen sei, habe sie ein ungewöhnliches Verhalten des Babys bemerkt. Sie habe die Tochter daher in die Kinderklinik an der Amsterdamer Straße gebracht.

Einen Tag später sei das Mädchen in eine Kinderneurochirurgie verlegt worden. Dort hätten die Ärzte zwei Entlastungsbohrungen am Schädel vornehmen müssen, um Flüssigkeit durch Ventile abzuleiten. Erst nach sechs Wochen habe das Mädchen das Krankenhaus verlassen können. Allerdings sei es zunächst nicht zu seinen Eltern zurückgekehrt, sondern in einer Pflegefamilie untergebracht worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater versuchten Totschlag vor. Dazu kommt der Vorwurf der Körperverletzung: Monate später soll er seinen damals siebenjährigen Sohn geschlagen haben.

Zwar schwieg der Angeklagte zum Prozessauftakt zu den schweren Vorwürfen. Dafür sagte dessen Ehefrau im Zeugenstand aus – obwohl sie ein Zeugnisverweigerungsrecht hatte. Sie beschrieb ihren Ehemann als liebevollen und fürsorglichen Vater. Er habe gewickelt, gefüttert und sei nachts aufgestanden. Den Tag, an dem die Tochter in die Klinik musste, schilderte die Zeugin detailliert. Es sei die Corona-Zeit gewesen, man habe viel Zeit zu Hause verbracht. Ihr Mann habe gegen 14.30 Uhr Feierabend gehabt und den Sohn übernommen, „sie bauten in der Garage an einem Vogelhaus“.

Köln: Mutter fährt mit Baby zur Kindernotfallpraxis

Die Frau schilderte, sich mit einer Freundin in der Stadt getroffen und die kleine Tochter mitgenommen zu haben. Später sei sie nach Hause zurückgekehrt. Sie habe ihm noch gesagt, wann die Tochter zuletzt gewickelt und gefüttert worden sei. Anschließend sei sie zu einem Corona-Test gefahren. Als sie kurz nach 19 Uhr zurückgekommen sei, habe ihr Mann das Baby auf dem Arm gehalten. Das Mädchen habe den Rücken durchgestreckt, geweint und kalten Schweiß gehabt. Sie sei besorgt gewesen und habe gefragt, was los sei. Seit fünf Minuten gehe das so, habe der Mann gesagt.

Gemeinsam habe man entschieden, das Baby in die Kindernotfallpraxis in der Kinderklinik an der Amsterdamer Straße zu bringen. Dort habe eine Ärztin das Mädchen untersucht. Weil die Fontanelle gespannt gewesen sei, sei es in der Kinderklinik stationär aufgenommen worden. Am nächsten Tag hätten weitere Untersuchungen stattgefunden. „Dann fragten die Ärzte mich, ob das Baby geschüttelt worden oder heruntergefallen sei“, berichtete die Zeugin. Sie habe das verneint. Auch bei ihrem Mann und ihrer Mutter habe sie nachgefragt. Niemand habe einen solchen Vorfall bestätigt.

Einen Tag später sei die Nachricht gekommen, dass die Tochter in die Spezialklinik nach Sankt Augustin verlegt werden müsse. Möglicherweise seien Entlastungsbohrungen am Schädel notwendig. „Das hat mich schockiert“, sagte die Mutter. Sie habe gesehen, dass es ihrer Tochter immer schlechter gegangen sei. Der Kopf sei angeschwollen gewesen, die Augen hätten kleiner gewirkt, als laste ein großer Druck darauf. Nach der Entlassung sei die Tochter in eine Pflegefamilie gekommen. Das Jugendamt habe nicht nur ihren Mann, sondern auch sie selbst als mögliche Täterin betrachtet.

Köln: Kinder wurden zunächst aus der Familie genommen

Vier Monate später habe das Mädchen unter Auflagen zurückkehren dürfen. Die Familie sei anschließend engmaschig durch eine Familienhilfe betreut worden. Dann sei der zweite Vorwurf hinzugekommen: Der Ehemann soll den Sohn der Familie beim Abholen in der Kita mit der flachen Hand geschlagen haben. Der mutmaßliche Vorgang wurde gemeldet. Das Jugendamt habe dann entschieden, beide Kinder in Obhut zu nehmen. Der Sohn sei in einer Einrichtung untergebracht worden, die Tochter abermals in einer Pflegefamilie. Neun Wochen seien die Kinder weg gewesen.

Nach Hause durften sie erst, nachdem der Familienvater vorübergehend ausgezogen sei. Erst nach weiteren familiengerichtlichen Prüfungen habe er nach einem Dreivierteljahr wieder zur Familie zurückkehren dürfen. Erfreulicherweise habe sich ihre Tochter gesundheitlich gut entwickelt. Bis zum Sommer 2024 sei das Mädchen in Behandlung gewesen, zuletzt habe es noch eine MRT-Untersuchung gegeben. Es sei heute ein gesundes, quietschfideles Kind. Lediglich ein Ventil habe nicht entfernt werden können, weil es mit dem Gehirn verwachsen sei. Auffälligkeiten gebe es nicht.

Köln: Verteidigung will Vorwürfe mit Privatgutachter entkräften

Die Ereignisse hätten allerdings Spuren hinterlassen. Der Sohn wisse bis heute nichts von den schweren Vorwürfen gegen seinen Vater. Allerdings sei ihm seine damalige Inobhutnahme immer noch präsent und er habe Angst, erneut von seinen Eltern getrennt zu werden. Besonders die Weihnachtszeit erinnere ihn daran, dass er damals nicht bei seiner Familie habe sein dürfen. Die Staatsanwältin wollte wissen, ob die Mutter ihrem Mann tatsächlich immer geglaubt habe, dass er das Baby weder geschüttelt noch fallen gelassen habe. „Ja“, antwortete die Zeugin entschlossen.

Die Verteidigung möchte nun mit einem Privatgutachter beweisen, dass der Zustand des Mädchens auch auf andere Weise hervorgerufen sein könnte. Die Mutter sprach einen möglichen Impfschaden an. Hilfsweise merkte Verteidiger Sebastian Schölzel an, dass man von einem versuchten Totschlag ohnehin nicht mehr ausgehen könnte. Ginge man tatsächlich von einem Tötungsversuch aus, dann wäre der Mandant ja davon zurückgetreten – weil er mit der Mutter entschieden habe, zum Arzt zu gehen und deshalb auch selbst für die Rettung des Kindes gesorgt habe. Der Prozess wird fortgesetzt.