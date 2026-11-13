Er spielte jahrzehntelang den Nikolaus im Veedel, half im Bürgerzentrum aus und galt als kauziger und liebevoller Nachbar. Doch hinter der Fassade des freundlich wirkenden Mannes verbarg sich ein Kinderschänder. Wie Heinz W. (66) beim laufenden Prozess im Landgericht selbst zugab, missbrauchte er diverse Jungen auf der Toilette des Bürgerzentrums und auch bei sich zu Hause. Am Mittwoch verlas Staatsanwältin Clémence Bangert eine neue Anklage mit weiteren schlimmen Tatvorwürfen. Dem Angeklagten droht eine hohe Haftstrafe – oder die Einweisung in die forensische Psychiatrie.

Köln: Bürgerzentrum-Mitarbeiter missbrauchte junge Besucher

Als ehrenamtlicher Mitarbeiter im Mülheimer Bürgerzentrum hatte Heinz W. mehrfach kleine Jungen auf die Toilette begleitet, dort missbraucht und seine Taten gefilmt – das gab er bereits zu. In dem Kulturzentrum hatte er im Jahr 2017 auch ein Ehepaar kennengelernt und ihnen angeboten, auf ihren damals zweijährigen Sohn aufzupassen. In der Folgezeit übernachtete der Junge immer wieder bei dem „großväterlichen Freund“, so die Staatsanwaltschaft. Während er den kleinen Jungen, der eine Windel trug, missbrauchte, kommentierte der Angeklagte das Geschehen und gab Anweisungen.

Der Angeklagte Heinz W. (66) wird von einem Wachtmeister zum Prozess im Landericht gebracht. Links: Verteidiger Jan Heeg Copyright: Hendrik Pusch

Als Belohnung soll er dem Kind Schokolade angeboten haben, heißt es in der Anklageschrift. Die Staatsanwältin benötigte beim Prozessauftakt eine Stunde, um die Vorwürfe mit allen grausamen Details zu verlesen. Nun kamen weitere Vorwürfe dazu – sie betreffen ebenfalls den Jungen. Über viele Jahre soll der Angeklagte diesen immer wieder in seiner Wohnung in Mülheim missbraucht haben. Die Taten waren bei der ersten Anklageerhebung noch nicht bekannt, da die Polizei zunächst nicht alle beim Angeklagten sichergestellten Speichermedien auswerten konnte.

Köln: Letztes Opfer wurde dem Angeklagten zu alt

Die Vorsitzende Richterin Jennifer Otten bemerkte, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Aufnahmen mehr gegeben habe. Auf die Frage, woran das gelegen habe, antwortete Heinz W., dass der Junge in die Pubertät gekommen und ihm zu alt geworden sei. Auch habe er langsam Angst gehabt, dass der Junge ihn verraten könnte. „Gab es danach noch weitere Kinder?“, fragte Otten. Der Angeklagte verneinte und sagte, da sei er „froh drum“. „Es tut mir in der Seele weh, was ich den Kindern angetan habe. Das war mir vorher nicht so bewusst“, behauptete der heute 66-Jährige.

Ganz glauben wollte die Richterin das nicht. So hatte Heinz W. angegeben, in seiner Kindheit, die er in Heimen verbracht habe, selbst missbraucht worden zu sein. Er sei damals aber auch „geprügelt“ worden: „Ich würde kein Kind schlagen.“ Otten sagte, sein letztes Opfer habe im Zeugenstand jegliche strafbaren Handlungen des Angeklagten verneint. „Warum hat er das gemacht?“, fragte sie. „Vielleicht aus Scham“, so der Angeklagte. Eine andere Erklärung habe er nicht. Womöglich wollte die Vorsitzende Richterin darauf hinaus, dass das Kind auch unter Druck gesetzt worden sein könnte.

Köln: Täter droht auch die Einweisung in die Psychiatrie

Im Januar dieses Jahres war die Polizei dem 66-Jährigen auf die Schliche gekommen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung erhärtete sich der Verdacht. Auf seinem Smartphone, mehreren Laptops und Speichermedien stießen die Ermittler auf eine große Menge an Fotos und Videos, die den schweren sexuellen Missbrauch kleiner Kinder, darunter auch Säuglinge, dokumentierten. Dabei stellte sich schnell heraus, dass ein Teil der Aufnahmen nicht aus dem Internet stammte, sondern von dem Kölner selbst angefertigt worden war. Auf den Videos war der 66-Jährige eindeutig zu erkennen.

Mehr als zwei Stunden sichteten die Prozessbeteiligten, darunter die ehrenamtlichen Schöffen, die vom Angeklagten angefertigten Videos, die die Missbrauchstaten zeigen. Beim nächsten Prozesstag soll ein psychiatrischer Gutachter sich zur mentalen Gesundheit des Mannes äußern und eine aktuelle Gefahrenprognose abgeben. Eine Sicherungsverwahrung steht dem Vernehmen nach derzeit zwar nicht im Raum – allerdings droht Heinz W., der sich aktuell in Untersuchungshaft in der JVA Ossendorf befindet, auch die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.