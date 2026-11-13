Urteil gegen Odenthalerin rechtskräftig

Das Urteil gegen eine 67 Jahre alte Odenthalerin wegen Mordes an ihrem Ehemann im Juni 2019 ist rechtskräftig. Das gab das Kölner Landgericht am Donnerstag bekannt. Laut der Mitteilung hatte der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision der Odenthalerin bereits am 12. Oktober als unbegründet zurückgewiesen. Wann sie die im März 2026 gegen sie ausgesprochene Haftstrafe von acht Jahren wegen heimtückischen Mordes antreten muss, blieb zunächst unklar. Damit ist eines der rätselhaftesten Tötungsdelikte, die in jüngerer Vergangenheit am Landgericht verhandelt wurden, abgeschlossen.

Notruf und tödliche Stichverletzung

Seinen Ausgang nahm der Fall am Morgen des 17. Juni 2019, als die Frau den Notruf wählte, weil ihr Mann im Wohnzimmer kollabiert war. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er an inneren Blutungen. Ursache war eine zunächst unentdeckt gebliebene, rund 17 Zentimeter tiefe Stichverletzung in der Brust. Schnell geriet die Odenthalerin in den Fokus der Ermittlungen und wurde schließlich wegen Mordverdachts festgenommen.

Erster Prozess: Totschlag und Aufhebung durch den BGH

Im Februar und März 2020 stand sie erstmals vor Gericht und wurde wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Gericht war damals der Überzeugung, dass sie ihren Mann in der Tatnacht im Streit erstochen hatte. Auf ihre Revision hob der BGH das Urteil im Januar 2021 auf und verwies den Fall zurück ans Landgericht. Die Karlsruher Richter bemängelten, die Feststellungen zum Tötungsvorsatz seien nicht ausreichend begründet worden.

Zweiter Prozess: Verurteilung wegen heimtückischen Mordes

Zwischenzeitlich aus der U-Haft entlassen, musste sich die Odenthalerin ab Dezember 2025 erneut vor dem Landgericht verantworten. Im März erging dann die Verurteilung, nun wegen heimtückischen Mordes. Das Gericht zeigte sich überzeugt, dass die Frau ihren Mann erstochen habe. Dieser habe entweder geschlafen oder unter dem Einfluss von reichlich Alkohol und Schmerzmitteln gestanden, was die Kammer zur Annahme des Mordmerkmals der Heimtücke bewog.

Beteuerte Unschuld und Lügendetektortest

Die Odenthalerin hatte in beiden Prozessen jeweils vehement ihre Unschuld beteuert. Im zweiten Prozess hatte sie sich sogar privat einem Lügendetektortest gestellt und diesen bestanden. In Übereinstimmung mit der ständigen Rechtssprechung hatte das Gericht diesen aber nicht als Beweismittel zugelassen. (bks)