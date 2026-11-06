Die FDP/KSG-Fraktion im Rat der Stadt Köln zeichnet den Verein Stadtmarketing Köln mit dem Friedrich-Jacobs-Preis 2026 aus. Sie würdigt damit dessen „Engagement für eine lebendige, attraktive und lebenswerte Innenstadt“. Der Verein setzt sich unter anderem für den Umgang mit Leerständen, Verschmutzung, Nutzungskonflikten und Sicherheitsproblemen ein. Er stärke die „öffentliche Wahrnehmung Kölns als attraktiven Standort“, heißt es in der Begründung.

Roberto Campione (KSG), stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sagte: „Stadtmarketing Köln e.V. übernimmt tagtäglich Verantwortung für unsere Innenstadt.“

Die FDP-Fraktion stiftete den Preis erstmals 2010 anlässlich des 100. Geburtstags ihres ehemaligen Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeisters der Stadt Köln Friedrich Jacobs. Sie zeichnet damit Projekte aus, die sich in besonderer Weise um die Stadt verdient gemacht haben.

Die Preisverleihung findet am Montag, 16. November 2026, um 19 Uhr im Museum für Ostasiatische Kunst mit einer Gastrede von Manfred Janssen, Geschäftsführer der Köln-Business Wirtschaftsförderung, statt. (juh)