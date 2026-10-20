Das Satire-Duo Onkel Fisch geht Ende des Jahres zum elften Mal mit einem satirischen Jahresrückblick auf Tour. Die Show „Onkel Fisch blickt zurück“ ist am Mittwoch, 2. Dezember, um 20.15 Uhr im Senftöpfchen-Theater zu sehen.

In ihrem Programm lassen die Künstler die Nachrichten des vergangenen Jahres mit einer Mischung aus Komik, satirischer Analyse und ernsten Inhalten Revue passieren. Dabei soll „nach Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt“ werden. Die Show wird von den Veranstaltern auch als „Action-Kabarett“ bezeichnet.

Onkel Fisch: Hier bekommt man Tickets für den Jahresrückblick

Onkel Fisch wurde 1994 von Adrian Engels und Markus Riedinger gegründet. Seitdem war das Duo mit zahlreichen Bühnenprogrammen auf Tour. Bekannt geworden sind die beiden Künstler vor allem durch ihre Radio-Sketche, die unter anderem bei WDR 2, WDR 5, SWR 3 und 1Live zu hören sind.

Zudem wirkten sie auch an Fernsehsendungen wie NightWash, Stratmann’s und SWR LateNight mit. Drei Programme des Duos wurden bereits vom WDR aufgezeichnet. Außerdem haben sie zehn CDs veröffentlicht, ein Buch geschrieben und mehrere Preise gewonnen.

Tickets für die Show im Senftöpfchen-Theater kosten 31,90 Euro, ermäßigt 25,30 Euro, und sind unter www.senftoepfchen-theater.reservix.de und www.reservix.de erhältlich. (red)