22 Monate, 19 Länder, rund 70.000 Kilometer und acht verschlissene Kolben: Das ist die Bilanz einer Reise, die der Kölner Alexander Eischeid mit einer alten Post-Vespa unternommen hat – von Alaska bis Ushuaia am südlichen Ende Amerikas. Am Sonntag, 22. November, erzählt der Tischler davon im Bürgerhaus Stollwerck. Der Vortrag „Vesparicana Latina Especial“ beginnt um 17.30 Uhr.

Vom Tischler zum Weltreisenden

1998 kauft Eischeid sich seinen ersten Vespa-Roller, noch im selben Jahr fährt er mit seinem Bruder von Köln bis ins türkische Izmir und zurück. In den Folgejahren bereist er 15 Länder in Europa, immer mit der Vespa. Irgendwann, Eischeid arbeitet gerade im Yachtbau in der Nähe von Marseille, sagt ihm jemand: „Mein Freund, du arbeitest zu viel. Denk dran, das Leben ist zum Leben. Life is for living.“ Eischeid kommt ins Grübeln – und dann ins Handeln.

Eischeid mit seinem treuen Gefährt in Argentinien. Copyright: Alexander Eischeid

Er fasst einen Plan: Auf einer Vespa will er durch Zentral- und Südamerika reisen, gibt Wohnung und Auto auf, sucht jemanden für seine Tischlerei. Ein irischer Mechaniker verkauft ihm eine ausgemusterte spanische Post-Vespa und bringt ihm die Grundlagen im Vespa-Reparieren bei. Wie man sich solch eine Reise der besonderen Art finanziert? „Ich habe vier Jahre lang auf Superyachten für superreiche Menschen gearbeitet und habe das ganze Geld, das ich verdient habe, auf ein Konto gepackt.“

Diese Route hat der Kölner mit seiner Vespa genommen. Copyright: Alexander Eischeid

Im Juni 2013 geht es los. Eischeid startet in Vancouver, Kanada. Erst fährt er sechs Wochen Richtung Norden bis Prudhoe Bay in Alaska am Arktischen Meer. Er füllt eine Dose mit Wasser und gibt seiner Vespa, die er liebevoll Elsie nennt, symbolisch einen letzten Auftrag: „Liebe Elsie, dein letzter Postauftrag: Bringe das Wasser von der Arktis zur Antarktis.“ Der Kölner macht sich auf den Weg und, das soll schon vorweggenommen sein, Elsie erledigt ihren letzten Job.

Eischeid folgt keiner vorab festgelegten Route, er lässt sich treiben, von Menschen vor Ort beraten, entscheidet an T-Kreuzungen spontan, ob es rechts- oder linksherum geht. Und er lässt sich auf die Menschen ein. Die begegnen ihm fast überall mit wahnsinnig großer Hilfsbereitschaft: Sie öffnen ihre Stuben für ihn, kochen ihm Suppe und teilen einen gefangenen Fisch, sie bauen ihm ein Bett aus Alpaka-Fell, warnen ihn vor gefährlichen Routen und lassen ihn sein Zelt auf dem Grundstück aufbauen. „Die Leute haben wohl gespürt, dass ich nichts klauen möchte“, sagt der Kölner. „Und niemand hat mich gefragt: ‚Wie ist dein Kontostand?‘“

Elsie in Kolumbien. Copyright: Alexander Eischeid

Das positive zwischenmenschliche Gefühl überwiegt für Eischeid ganz klar – obwohl er in Guatemala überfallen wird. Männer mit Strumpfmasken, mit Pistolen und Macheten, springen aus dem Busch und rauben ihn aus. Doch selbst darin sieht Eischeid etwas Positives: „Ich habe angefangen, mit denen zu diskutieren, weil sie meine Kamera haben wollten. Am Ende haben sie mir den Speicherchip wiedergegeben, auf dem meine Fotos waren.“ Wenn Eischeid den Vorfall heute einordnet, klingt das so: „Es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen, und diese Situation hat mich definitiv wachsam gemacht für die weitere Reise.“ Was er gelernt hat: auf sein Bauchgefühl zu hören, was Menschen und Situationen angeht.

Alexander Eischeid ließ sich vorab zeigen, wie man die Vespa selbst auseinandernimmt und repariert – und musste das auch mehrfach tun. Copyright: Alexander Eischeid

Die ersten 40.000 Kilometer schafft Elsie, die die Tour mit immerhin über 100 Kilo Gepäck meistern musste, ohne größere Motorschäden. In Ecuador und Peru beginnen dann die Probleme, der Kolben verreckt, der Motor macht schlapp. „Ich habe den das allererste Mal in meinem Leben selbst restauriert, am Seitenstreifen der Panamericana.“ Acht Kolben, zwei Zylinder, drei Bremstrommeln und fünf Paar Reifen müssen dran glauben, dreimal muss er den Motor komplett auseinandernehmen.

22 Monate, 19 Länder und 70.000 Kilometer, später steht Eischeid mit nackten Füßen im Antarktischen Ozean, am südlichsten Punkt des Kontinents. Er öffnet die Dose mit dem arktischen Wasser aus Alaska, schüttet das Wasser in die Antarktis – Aufgabe erfüllt. Eischeid macht sich mit seiner Vespa im Containerschiff auf den Weg in die Heimat. Seine allerletzte Panne hat Eischeid dann auf der Schluss-Etappe mit der Vespa, irgendwo zwischen Hamburg und Köln: „Da hat mir keiner geholfen.“

Vesparicana – Latina especial – Mit der Vespa durch Lateinamerika von und mit Alexander Eischeid; Sonntag, 22. November, 17.30 Uhr, Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstraße 23, 50678 Köln. Karten gibt es auf www.rausgegangen.de