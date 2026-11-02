Das neue Hochhaus des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) gegenüber des Bahnhof Messe/Deutz wächst in Höhe: Laut eines Sprechers sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab Sommer 2029 aus den interimsweise genutzten Büros an anderer Stelle in Deutz zurück an den Ottoplatz ziehen.

Diese Visualisierung zeigt, wie das Gebäude einmal aussehen soll. Copyright: kadawittfeld

Die Fertigstellung fände damit gut acht Jahre nach dem Beginn der Abbrucharbeiten statt und mehr als drei Jahre später als 2021 vorgesehen war. Weil das alte Hochhaus Asbest aufwies, wurde der Abbruch aufwendiger als gedacht. Der LVR rechnet aktuell weiter mit Kosten von 270 Millionen Euro.

Laut des Sprechers ist der Rohbau des flacheren Gebäudeteils in der Höhe fertiggestellt. Beim Hochhaus sind die Arbeiter gerade im neunten von 17 Stockwerken. In dem Gebäude sind 1200 Arbeitsplätze geplant.

Wie mehrfach berichtet, hatte der LVR das frühere, 15-stöckige Hochhaus am Ottoplatz am 1. Oktober 1986 von Ford gekauft. Der LVR ist ein Kommunalverband der kreisfreien Städte und Kreise im Rheinland sowie der Städteregion Aachen, er übernimmt beispielsweise Aufgaben in der Kulturpflege wie den Denkmalschutz oder im Gesundheitswesen. (mhe)