Das Konto ist deutlich überzogen, die unbezahlten Rechnungen stapeln sich: Wer mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat, weiß zwar im günstigen Fall, dass es dafür spezielle Beratungsangebote gibt. Aber häufig hält ein gehöriges Maß an Scham Betroffene davon ab, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Auch muss man auf einen Termin vor Ort meist einige Wochen warten – und dann sind da auch noch die Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist. Für diese Gruppen wurde vor 20 Jahren die Schuldnerhelpline der in Deutz ansässigen Schuldnerhilfe Köln eingerichtet. Seit 2006 haben rund 44.000 Hilfesuchende die Nummer 0800/5035851 gewählt.

Schuldnerhilfe Köln: Telefonberatung als erster Schritt aus der Schuldenfalle

„Wir wollten ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, damit Menschen nicht erst Hilfe suchen, wenn ihre finanzielle Situation bereits außer Kontrolle geraten ist“, sagt Franziska Matschke, Leiterin der Schuldnerhilfe Köln, anlässlich des Jubiläums. In einem ersten Telefongespräch könnten oft akute Fragen geklärt werden. Es helfe vielen Betroffenen, Druck und Belastungen abzubauen und neue Perspektiven zu erkennen. Nicht zuletzt werde auf diese Weise Vertrauen aufgebaut und der Weg zu einer weiterführenden Unterstützung geebnet: Weil Schuldenberatung eine komplexe Angelegenheit ist, bei der unter Umständen Themen wie Wohnungslosigkeit, familiäre Probleme, Depressionen oder Spielsucht angesprochen werden müssen, sei dann doch „in etwa 80 Prozent der Fälle eine persönliche Beratung notwendig“.

Eine schwächelnde Konjunktur, steigende Ausgaben für Wohnraum und Energie, dazu die wachsende Beliebtheit von verführerischen Online-Angeboten zur Ratenzahlung unter dem Motto „Kauf jetzt, bezahl später“: Es sieht nicht so aus, als würde die Zahl der Ratsuchenden in nächster Zeit abnehmen.

Dabei gelten schon jetzt 9,8 Prozent der Kölner über 18 als überschuldet, das sind rund 85.000 Mensc. Derder Bundesdurchschnitt liegt bei 8,4 Prozent. Allein die Schuldnerhilfe Köln hat im vergangenen Jahr etwa 1650 Menschen betreut. Allerdings wird auch die Situation der Beratungsstellen aufgrund von Kürzungen wegen klammer städtischer Kassen immer schwieriger. Sie sind zunehmend auf Spenden angewiesen.

Die Schuldenhelpline ist ein bundesweites Angebot der Schuldnerhilfe Köln gGmbH. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und kann auch anonym genutzt werden. Unter 0800/5035851 erreichen Ratsuchende das Team mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 15 b18 Uhr.hr. Anfragen lassen sich unabhängig von den Telefonzeiten auf dem AB stellen. Das Team antwortet innerhalb von maximal vier Werktagen. Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind kostenlos.

Wer lieber schreibt, kann sich nach einmaliger Registrierung über ein geschütztes Onlineportal an das Beratungsteam wenden.

www.schuldenhelpline.de/unser-service/seiten/onlineberatung