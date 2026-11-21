Zu einem virtuellen Kirmesbesuch hatten sich die Macher von mehreren Kölner Podcast-Formaten in Deutz verabredet. Alle hatten Geschichten aus dem Rechtsrheinischen mitgebracht, um beim 4. Kölner Podcasttag eine gemeinsame Sendung zu produzieren. Uli Kievernagel und Frank Mausbach vom „Köln-Ding“ der Woche hatten ins Bürgerzentrum Deutz eingeladen, um den Podcast mit Publikum aufzuzeichnen.

Die besondere Herausforderung: Alle mussten mit wenigen Minuten für ihre Beiträge auskommen. So raste Willem Fromm von „Eine Geschichte der Stadt Köln“ durch 1700 Jahre Stadtgeschichte, vom Bau der ersten Rheinbrücke bis heute. Die Macher des Kneipenpodcasts „Zweimal 0,2“ statteten der Kultkneipe Lommerzheim einen Besuch ab, die einst dem US-Präsidenten Bill Clinton den Zutritt verweigerte. Wieviel Deutz und das Rechtsrheinische zur kölnischen Kneipen- und Biergeschichte beigetragen haben, machten auch Kristina Krutke und Anne Rothäuser von „Mission Colonia“ klar, die als besondere Gäste dabei waren. Hier wurde das „Kölsch“ erfunden. Kievernagel und Mausbach hatten sich die Liebesschlösser auf der Hohenzollernbrücke als ganz besonderes „Köln-Ding der Woche“ ausgesucht. Schätzungen gehen davon aus, dass mittlerweile über 700.000 Schlösser an den Brückengeländern hängen. Die genaue Zahl kennt niemand.

Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge von True Crime Köln Copyright: ksta

True Crime Köln, die Podcastreihe des „Kölner Stadt-Anzeiger“ über wahre Verbrechen aus Köln und der Region, nahm die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die ins Bürgerzentrum gekommen waren, mit in die Pizzeria „Bella Vista“. In dem Lokal, das heute nicht mehr existiert, war vor 20 Jahren der Restaurantbesitzer erschossen worden. Nachdem die Kölner Polizei lange im Dunkeln getappt war, kamen ihre Kollegen im Ruhrgebiet dem Mitglied eines mutmaßlichen Mafia-Clans auf die Schliche. Er gab zu, den Kölner ermordet zu haben, und belastete eine italienische Familie als seinen Auftraggeber. Der Mörder wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, aber die mutmaßlichen Hintermänner konnten nicht überführt werden. Kurz vor seiner Befragung vor Gericht nahm sich der Belastungszeuge in einer Gefängniszelle das Leben. Die Beschuldigten wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Außerdem waren beim 4. Kölner Podcasttag die Initiative „Arsch huh“, der Podcast der Roten Funken „Flöck jefunk“ und Radio Altstadtwelle dabei. Mit ein paar „kölsche Tön“ würdigten die Podcastmacher noch einmal „Verzällchesmann“ Hermann Hertling, der als Kölns ältester Podcaster bei den ersten drei Podcasttagen dabei war. Der Schauspieler und Mundart-Autor war im März 2026 im Alter von 95 Jahren verstorben.

Die neue, gemeinsame Folge ist von allen Beteiligten zur gleichen Zeit ins Netz gestellt worden. Man kann sie über alle bekannten Streaming-Portale und über die Homepage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hören. (fra)

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