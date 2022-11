Köln – Die Ampelanlage an der Südwestseite des Neumarkts ist am Sonntagnachmittag irreparabel ausgefallen. Daher gibt es auf der Kreuzung Hahnenstraße/Im Laach wohl eine mehrtägige Sperrung für den Auto- und Radverkehr, teilte die Stadt am Sonntagnachmittag mit. Am Montag kündigte die Stadt indes an, die ausgefallene Ampelanlage durch ein Mietgerät zu ersetzen. Der Austausch erfolge „vorbehaltlich der Liefer- und Montagemöglichkeiten durch den Hersteller“. Bis dahin bleiben die Sperrungen gültig.

Von der Nordseite des Neumarkts kommend dürfen Autos und Radfahrer nur auf die Hahnenstraße Richtung Rudolfplatz fahren. Die Querung der Hahnenstraße geradeaus Richtung Im Laach ist nicht mehr möglich. Ebensowenig ist es möglich, links Richtung Cäcilienstraße und Deutzer Brücke abzubiegen. Der Verkehr vom Rudolfplatz kommend Richtung Deutzer Brücke ist von den Sperrungen nicht betroffen. Busse und Bahnen der KVB verkehren weiterhin auf ihren üblichen Linienwegen.

Drei Fußgängerüberwege auf der Westseite des Neumarkts ebenfalls gesperrt. Fußgängern und Radfahrern werde empfohlen, die Überwege an der Nordseite und der Südseite, jeweils Höhe Platzmitte, zu nutzen, hieß es von der Stadt. (red)