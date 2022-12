Köln – Ein alkoholisierter Autofahrer hat Sonntagnacht vor der Kölner Polizeiwache in der Innenstadt angehalten, weil ihn, wie die Polizei mitteilte, „das dringende Bedürfnis, sich zu übergeben“, überkam.

Die Beamten bemerkten gegen 3.30 Uhr, wie auf der Tunisstraße in Richtung Ursulastraße ein Wagen in Höhe des Dienstgebäudes auf dem Gehweg anhielt. Der 19-Jährige hob sich unsicher vom Fahrersitz, torkelte einige Schritte über die Fahrbahn und verharrte scheinbar unschlüssig, so die Polizei.

Kölner habe „zu viel getankt“

Die Polizisten stellten den Mann zur Rede, der einräumte, „zu viel getankt“ zu haben. Er sei feiern gewesen und dann sei ihm so schlecht gewesen, dass er angehalten habe, um sich zu übergeben.

Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten Führerschein und Autoschlüssel des jungen Kölners sicher. Infolge seiner Trunkenheitsfahrt muss er sich nun in einem Verkehrsstrafverfahren verantworten. (hen)