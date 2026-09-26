Nachdem ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer am Donnerstagvormittag (25. September) in der Kölner Innenstadt eine rote Ampel missachtet haben soll, sucht die Polizei nach Zeugen und Zeuginnen. Durch den Vorfall wurde ein 58 Jahre alter Fahrgast in einem Linienbus leicht verletzt.

Köln: 58-Jähriger verletzt sich bei Vollbremsung von KVB-Bus

Gegen 10.40 Uhr soll der Unbekannte an der Pipinstraße die Vorfahrt eines anfahrenden KVB-Busses der Linie 132 missachtet haben. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der 58-jährige Fahrgast im Bus und verletzte sich leicht.

Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend über die Deutzer Brücke in Richtung des rechtsrheinischen Stadtgebiets fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Laut Polizeiangaben soll der Mann 20 bis 30 Jahre alt und korpulent sein. Er trug eine Jeans und einen blauen Pullover.

Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (red)