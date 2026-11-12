„Ein Ort der Begegnung, der sich anfühlt, wie bei Freunden zuhause.“ Genau das möchte Gründerin Theresa mit ihrem „Social Studio“ in der Nähe vom Zülpicher Platz schaffen.

Wer neu in einer Stadt ist, teile oft dasselbe Bedürfnis: Anschluss finden und sich ein soziales Umfeld aufbauen. Genau hier setzt das „Social Studio“ mittels verschiedener Formate an.

Ob Livemusik oder DIY-Events – das Studio möchte Menschen zusammenbringen, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. Alles unter dem Motto „Gemeinsam weniger einsam“.

Theresa lebt selbst erst seit etwa einem Jahr in Köln. Wie wichtig Begegnungsmöglichkeiten gerade für Neuankömmlinge sind, weiß sie somit aus eigener Erfahrung.

Daher entstand ihre Idee für einen Ort, an dem man unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen kann. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Kreativität Menschen verbindet“, sagt sie.

Köln: Stricktreff trifft auf spannende Kriminalfälle

Bei „Masche und Mord“ treffen sich Menschen zum gemeinsamen Stricken und hören dabei unter anderem den Podcast „True Crime.Köln“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Darin gibt Redakteur Helmut Frangenberg Einblicke in Kriminalfälle aus Köln und der Region. Experten ordnen die Fälle ein.

Der Stricktreff findet jeden Montag statt. Alle zwei Wochen wird dabei die neue Folge des KStA-Podcasts abgespielt. An den weiteren Terminen laufen andere Podcasts.

Stricken als modernes Hobby

Auf Social Media liegt Stricken unter jungen Menschen im Trend. Die Kölner Content-Creatorin @carooknits ist Mitinitiatorin des Events und begeistert auf Instagram über 60.000 Follower mit ihren Strick-Projekten.

Dass ausgerechnet spannende Krimifälle die ruhige Handarbeit begleiten, ist für sie kein Widerspruch. „Ich finde, es ist irgendwie sehr schön, ein beruhigendes Hobby zu machen und dabei aber vielleicht etwas, was nicht ganz so beruhigend ist, zu hören.“

Auch bei den Teilnehmenden kommt die Mischung gut an. Emily sagt: „Ich liebe True Crime. Ich liebe Stricken. Das sind einfach zwei Sachen, die ich absolut toll finde, vereint.“

Die Folgen von „True Crime.Köln“ gibt’s auf allen gängigen Streaming- und Podcast-Plattformen. Hören könnt ihr sie auch im Webplayer.

Das nächste Event von „Masche und Mord“ findet am 16. November von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Tickets gibt es ab 10 Euro über rausgegangen.