Kölner Kinderdreigestirn Die Partys im Bus sollen laut werden

Das Kölner Kinderdreigestirn für die kommende Jubiläumssession wurde am Freitag in der Kinderhofburg Excelsior Hotel Ernst vorgestellt. Tim Woitecki wird Kinderprinz Tim II., Matheo Kirch Seine Deftigkeit, der Bauer und Marlene Kewitz die Kinderjungfrau. Festkomitee-Vizepräsidentin Christine Flock stellte das designierte Kindertrifolium vor. Passend zum 200. Geburtstag des Kölner Karnevals verzierten die drei mit Patissier Fabian Scheithe eine große Geburtstagstorte.

„Ov krüzz oder quer“ – nach der Proklamation am 8. Januar im Theater am Tanzbrunnen soll das Kinderdreigestirn mottogerecht durch Kindergärten, Seniorenheime, Schulen und Sitzungssäle ziehen. So Corona will. „Am Tag der diesjährigen Proklamation haben wir null Auftritte auf dem Zettel“, erzählte Flock. „Ich bin froh, dass wir es trotzdem durchgezogen haben, denn am Aschermittwoch standen 128 Termine des Kinderdreigestirns auf dem Zettel.“ Auch wenn es für kommende Session noch einige freie Termine gäbe, sei die Nachfrage wieder deutlich gestiegen.

Kölner Kinderdreigestirn hatte 128 Auftritte in der letzten Session

„Kinder berühren Kinder noch mehr“, ist sich Christine Flock sicher. Deshalb wird auch die „Pänz-Große-Pause-Tour“ wieder aufgenommen. Mit Lupo, Kempes Finest, den Funky Marys und Torben Klein wird das kleine Trifolium wieder ausgeloste Grundschulen besuchen und zu kölschen Liedern Karneval feiern. Dafür haben sie mit Unterstützung der Goldenen Jungs bereits ihr Sessionslied „Ov krüzz oder quer“ aufgenommen. Dieses wird bei den gängigen Streamingdiensten und auf dem gerade erschienenen Sampler „Megajeck“ zu hören sein.

Prinz Tim II. kommt aus Rodenkirchen

Der designierte Kölner Kinderprinz Tim II. wohnt mit seinen drei Brüdern und seinen Eltern in Rodenkirchen. Schon im Kindergarten war klar, dass er Kinderprinz von Köln werden möchte. Als aktives Mitglied der Kinder- und Jugendtanzgruppe der Ehrengarde konnte er bereits Bühnenluft schnuppern. In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich gern Trompete oder geht schwimmen.

Das Kölner Kinderdreigestirn 2023: Jungfrau Marlene Kewitz, PrinzTim II., Tim Woitecki, Bauer Matheo Kirch (v.l.) in der Kinderhofburg Excelsior Hotel Ernst. Copyright: Stefan Worring

Lieblingslied von Kasalla

Matheo Kirch begleitete als Gardist das Trifolium 2022, jetzt wird er selber Bauer. Als echt kölscher Jung feiert er schon seit vielen Jahren beim Kinder- und Straßenkarneval mit. Zu Hause ist er im Pantaleonsviertel, wo er mit seinen Eltern und seiner Schwester Helena wohnt. Neben dem Karneval schlägt sein Herz für den Fußball, seine Gitarre und seine Lego-Sets. Sein Lieblingslied ist „Rudeldiere“ von Kasalla und er verspricht: „Wenn wir im Bus unterwegs sind, wird die Party laut.“ Gloria von Buuren-Wiese, die das Kinderdreigestirn im fünften Jahr betreut, hat für alle Fälle Ohrschützer dabei.

Auch die designierte Kinderjungfrau Marlene Kewitz hat schon Trifoliumserfahrung, war sie doch Prinz im Dreigestirn ihres Kindergartens. Fastelovend feiern ist für sie wie ein zweiter Geburtstag, auf den sie sich das ganze Jahr über freut. Gute Kostüme sind ihr wichtig. „Zuletzt war ich mit einer Freundin Schneeweißchen und Rosenrot. Und wenn‘s zu kalt war Eisbär“, sagt sie und schiebt sich ein Stück Torte in den Mund. Weil Naschen, das liebt sie auch. Mit Bruder Anton und ihren Eltern wohnt Marlene in Widdersdorf. Sie liest gerne Jugendkrimis oder Fantasy-Romane, Tennis und Leichtathletik sind ihre Leidenschaft. Genauso viel Spaß macht ihr aber auch das Trompetespielen.