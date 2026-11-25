Erneut ist eine Kölner Musikspielstätte mit einem bundesweiten Preis ausgezeichnet worden: Beim Applaus-Award in Potsdam erhielt das Loft aus Köln den Hauptpreis für die beste Livemusikspielstätte Deutschlands. Mit dem APPLAUS-Award würdigt der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Livemusikspielstätten und Konzertreihen für ihre herausragenden Musikprogramme, ihre kulturelle Exzellenz, ihre Wirkkraft sowie ihre soziokulturelle Bedeutung.

Loft: Herz der Kölner Jazz-Szene

Der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, sagte: „Livemusik-Spielstätten sind wichtige Treffpunkte unserer Gesellschaft und zugleich Kulturförderer, Talentscouts und regionale Wirtschaftsunternehmen. Vor allem aber sind Sie essentiell für die musikalische Vielfalt in unserem Land: Sie schaffen die Bühne für Neues, für Nischiges, für Ideen, die vielleicht morgen schon die große Konzerthalle füllen.“

Urs Benedikt Müller, Sohn des Loft-Gründers Hans-Martin Müller, nahm den Preis entgegen. Die Laudatio auf das Loft hielt Jazz-Posaunist Nils Wogram, dessen Karriere im Loft begann. In der ehemaligen Parfümfabrik an der Wissmannstr. 30 in Ehrenfeld finden seit Jahrzehnten regelmäßig Jazz-Konzerte statt. Künstler aus dem In- und Ausland genießen die Wohnzimmer-Atmosphäre und ausgezeichnete Akustik. 2021 und 2023 wurde das Loft beim Deutschen Jazzpreis als „Club des Jahres ausgezeichnet“.

Erst vor wenigen Tagen war die Südstadt-Gaststätte Torburg, in der regelmäßig Bands auftreten, zur Musikkneipe des Jahres gewählt worden. Der bundesweite Preis wird alljährlich von der Gema vergeben. (jan)